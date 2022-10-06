«Дежавю»?! Украинский певец Артем Пивоваров рассказал, будет ли петь в Таллинне на русском

Для нас концерты – это всегда импровизация. Мы рассчитываем на то, что публика будет всецело поддерживать нашу музыку, не разделяя ее на языки. Мы всегда ориентируемся на публику.

Фото: Промо

– Скажите, с каким настроением в последнее время вы выходите на сцену?

– Я всегда заряжен на концерты, ведь это обмен энергией и возможность встретиться с аудиторией. Сейчас мы можем приносить пользу своей стране, популяризировать нашу культуру за пределами Украины, встречаясь с публикой в городах, в которых мы никогда не бывали. Понимание этого заряжает и мотивирует. После начала полномасштабного вторжения мы, украинцы, как никогда ранее осознаем ценность жизни и нахождение в моменте. Вы можете посмотреть наши лайвы, и увидите, что настроение, с которым мы выходим на сцену, заряженное и воинственное. Такое же, как и у всего украинского народа сейчас.

Фото: Промо

– Как в это непростое время удается и удается ли отключаться от жутких и мрачных новостей, ваши личные методы расслабления?

– Мы находимся в бесконечном информационном потоке, постоянно следим за новостями, и это, конечно, непросто. Но для меня как артиста важно осознавать, что сейчас я являюсь не только представителем сферы культуры, а и голосом своей страны. Я понимаю, что нужно уметь находить баланс и трансформировать эмоции в творчество.