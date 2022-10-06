Украинский певец Артем Пивоваров выступит в Таллинне 16 октября. Мы пообщались с артистом в преддверии концерта.
«Дежавю»?! Украинский певец Артем Пивоваров рассказал, будет ли петь в Таллинне на русском
Артем Пивоваров отправляется в большой тур по странам Европы в поддержку Украины. Все собранные деньги будут направлены в благотворительный фонд. В Эстонию исполнитель хита «Дежавю» приедет уже на следующей неделе.
«Визитной карточкой» Артема Пивоварова в украинском шоу-бизнесе стал выпуск треков на двух языках: украинском и русском. У одного из самых громких его хитов – «Дежавю» – уже более 80 миллионов просмотров на YouTube. Услышат ли таллиннские поклонники «Дежавю» на русском языке, мы также поинтересовались у артиста.
– Артем, с каким настроением едете в Таллинн, бывали ли раньше в Эстонии?
– Это наш первый приезд в Эстонию, и это действительно волнительно. Для нас это возможность познакомиться с местной публикой, поговорить о важных вещах и поблагодарить жителей европейских стран за поддержку Украины.
– Что ожидает эстонскую публику на вашем концерте?
– Прежде всего, это шар энергии, который мы возим с собой на концерты много лет. Будьте готовы к тому, что эта мощная украинская энергия будет стучаться в сердца слушателей. Музыкальный экшн, который мы предлагаем зрителям в Эстонии – это уникальный концерт, поскольку ни одно наше выступление не похоже на предыдущее.
– Будет ли звучать на концерте хит «Дежавю» на русском языке, или же теперь вы исполняете ее только на украинском?
– Встречный вопрос. У нас есть еще французская версия этой песни, почему вы не спрашиваете о ней? Такой вариант вас интересует (улыбается)?
Для нас концерты – это всегда импровизация. Мы рассчитываем на то, что публика будет всецело поддерживать нашу музыку, не разделяя ее на языки. Мы всегда ориентируемся на публику.
– Скажите, с каким настроением в последнее время вы выходите на сцену?
– Я всегда заряжен на концерты, ведь это обмен энергией и возможность встретиться с аудиторией. Сейчас мы можем приносить пользу своей стране, популяризировать нашу культуру за пределами Украины, встречаясь с публикой в городах, в которых мы никогда не бывали. Понимание этого заряжает и мотивирует. После начала полномасштабного вторжения мы, украинцы, как никогда ранее осознаем ценность жизни и нахождение в моменте. Вы можете посмотреть наши лайвы, и увидите, что настроение, с которым мы выходим на сцену, заряженное и воинственное. Такое же, как и у всего украинского народа сейчас.
– Как в это непростое время удается и удается ли отключаться от жутких и мрачных новостей, ваши личные методы расслабления?
– Мы находимся в бесконечном информационном потоке, постоянно следим за новостями, и это, конечно, непросто. Но для меня как артиста важно осознавать, что сейчас я являюсь не только представителем сферы культуры, а и голосом своей страны. Я понимаю, что нужно уметь находить баланс и трансформировать эмоции в творчество.
Поэтому после начала полномасштабной войны я начал выпускать песни с клипами каждый месяц.
Поэтому мы с командой сыграли больше шестидесяти концертов за этот период. В это тяжелое время мы, артисты, должны осознавать свою ценность и тот факт, что мы – рупоры нашей страны.
– Что дает сил и надежды в светлое будущее?
Надежду дают люди. Мы вдохновляемся силой нашего народа, нашими военными, которые защищают страну, людьми, которые приходят на наши концерты. Это действительно заряжает и питает веру в светлое будущее, которое зависит от всех нас.
– Знаем, что ваша мама работает медработником в Украине. Расскажите, как она держится, как справляется? Как вы поддерживаете в трудный час своих соотечественников?
– Мама продолжает выполнять свой долг и с самого начала вторжения принимает раненых и пострадавших. Безусловно, нелегко каждый день видеть последствия войны. Но мы, украинцы, сильные и справимся. Сейчас каждый полезен на своём месте и делает всё возможное, чтобы защитить страну, сохранить суверенитет и культурные ценности. Мы стараемся всячески поддерживать наш народ. Благотворительные концерты – это не только материальная, но и моральная поддержка, которая людям сейчас особенно необходима. Мы чувствуем это каждый раз, выходя на сцену, общаясь с людьми и видя горящие глаза в зале. Я горжусь нашим народом и теми людьми, которые поддерживают Украину. Не мы начали эту войну, но победа будет за нами, ведь правда на нашей стороне.