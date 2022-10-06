Есть еще последний шанс слетать в Германию и купить там соответствующие наряды для праздника – мужские кожаные шорты «ледерхозен» или женское платье «дирндль», чтобы быть на таллиннском Октоберфесте на стиле. Для тех, кто никак не успевает, по словам организатора Тармо Мутсо, наряды будут продавать прямо в Таллинне. Как проходил фестиваль в Германии, я вам рассказывал в конце сентября в эксклюзивном материале из Мюнхена.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллинн уходит в загул: в столице пройдет легендарный немецкий пивной фестиваль Октоберфест
6 октября. Площадка Saku Suurhall. Десятки людей готовят помещение к предстоящему фестивалю. Здесь у каждого свое занятие. Кто-то расставляет столы и скамейки, кто-то распаковывает литровые стаканы, прибывшие в Эстонию по спецзаказу (10 поддонов), так как в Таллинне не было такого количества пивной посуды. На сцене и рядом с ней тоже кипит работа. Всё должно быть готово вовремя, потому что уже в пятницу вечером сотни гостей придут сюда в ожидании ярких фестивальных эмоций.
Как это будет?
«Это будет первый Октоберфест такого масштаба в Эстонии. Приглашаем тех, кто никогда не был на подобном фестивале в Германии, а также тех, кто был и кому очень понравилось. Он проходит у нас в шестой раз, но раньше мы делали его только для работников определенных фирм. Уже продано 1500 билетов. Приглашена группа из Германии, которая традиционно поет на Октоберфесте, но также будут артисты из Эстонии, чтобы публика могла спеть песни на эстонском», – говорит директор эстонского бюро Немецко-балтийской палаты AHK Тармо Мутсо.
Эстонская столица, без сомнения, вздрогнет уже в эту пятницу, 7 октября, когда в Saku Suurhall начнется долгожданный Октоберфест, куда уже проданы почти все билеты. Но самые расторопные еще успеют выбрать для себя подходящий столик. Всё будет по-настоящему: большинство людей придут в специальных нарядах, гостям пиво будут наливать литровое, крепостью 6%. Его стоимость, на удивление, будет почти как в столице Баварии – Мюнхене. Да, 12 евро за литровую кружку пенного, на 1 евро дешевле, чем в Германии. Такова реальность. В эстонской столице чаевые официантам оставлять не обязательно. Но в Мюнхене по-другому никак. Не менее 1,50 евро за каждый принесенный напиток, даже если принесли 8 кружек за раз.
Половина гриль-курочки, картофельный салат, венский шницель, пивные закуски – это лишь часть классических фестивальных блюд, которыми будут угощать пришедших гостей. Еда будет стоить значительно дешевле, чем на настоящем Октоберфесте.
«Все думают, что это мужской праздник. Но мы хотим в Таллинне сделать так, чтобы и женщины чувствовали себя комфортно, поэтому будут специальные напитки и для них. Сколько точно будет гостей из Германии, пока не берусь сказать, но немецкие военнослужащие спрашивали у нас об Октоберфесте», – сказал порталу Limon.ee Тармо Мутсо, один из организаторов фестиваля.
Традиции и развлечения вечера
Октоберфест – фестиваль со своими традициями, которые соблюдаются и в Таллинне. Будут места как на балконе, так и внизу рядом со сценой. Балкон, как известно, стоит дороже в два раза. На мероприятие можно прийти, не бронируя при этом столик, но такое поведение не фестивале считается дурным тоном. В Германии, например, без столика вас даже не обслужат. Здесь люди сидят большими компаниями за столами и наслаждаются шоу-программой за кружкой пива и чокаются после слов Ein Prosit.
В Таллинне гостей ожидает многочасовая развлекательная программа, публику начнут веселить около семи часов вечера, песни и танцы продлятся до двух часов ночи. В 19:00 открытие фестиваля пройдет под чутким руководством юмориста Гауте Кивистика, торжественное выбивание пробки из пивной бочки тоже запланировано.
За музыкальное настроение и яркие эмоции в эту ночь отвечают: группа HARTHAUSER MUSI, Марко Матвере, иллюзионист CHARLEKAS и ансамбль VÄIKESTE LÕÕTSPILLIDE ÜHING.
Смотрите галерею того, как Saku Suurhall вечером 6 октября готовится к фестивалю и обязательно приходите на праздник! Ниже найдете видео с фестиваля в 2019 году!