ВИДЕО ⟩ Учитель эстонского в Русской гимназии Хааберсти: спокойно и тихо мы все перейдем на эстонский!

Марина Рюйтель всегда мечтала стать учителем. Но главный выбор в жизни ей помог сделать родной отец, который не разрешил дочери пойти учиться на преподавателя труда. «Никакого труда! Иди шей и вышивай сама, а учиться надо на учителя эстонского», – сказал отец Марине Рюйтель.

«Сейчас я понимаю, что выбор мой был правильный. Лучшей профессии нет. И если бы мне сейчас опять надо было куда-то поступать, я пошла бы только в Таллиннский университет», – с улыбкой говорит учитель эстонского языка Русской гимназии Хааберсти.

Профессия учитель. Как всё начиналось?

– Мы сегодня пришли к Марине Эйновне, учителю эстонского языка, чтобы вас поздравить с праздником, с Днем учителя. Естественно, эта профессия очень важна, очень нужна. Давайте поговорим о вашей истории. Когда вы пришли в эту профессию?

– Я пришла в эту профессию, страшно сказать, 26 лет назад! Я закончила институт и сразу пошла работать в свою школу, где училась. Бывшая 45-я школа (Таллинская гимназия Мустйыэ – прим.ред.). И проработала там очень-очень долго, последние восемь лет я работаю здесь.

– Какие предметы вы преподаете?

– Сначала я преподавала эстонский и человековедение. На данный момент я преподаю эстонский и эстонскую литературу.

– Что вам больше всего нравится в вашей профессии и мотивирует ходить на работу?