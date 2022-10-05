Сегодняшний День учителя портал Limon.ee провел в столичной школе – Русской гимназии Хааберсти, в которой неустанно трудится Марина Рюйтель – талантливый и чуткий преподаватель эстонского языка и литературы. В сферу образования она пришла 26 лет назад. Марина Эйновна, так называют любимого преподавателя ученики, не жалеет о своем выборе, и ставший уже родным школьный класс ни на что не променяет.
ВИДЕО ⟩ Учитель эстонского в Русской гимназии Хааберсти: спокойно и тихо мы все перейдем на эстонский!
Марина Рюйтель всегда мечтала стать учителем. Но главный выбор в жизни ей помог сделать родной отец, который не разрешил дочери пойти учиться на преподавателя труда. «Никакого труда! Иди шей и вышивай сама, а учиться надо на учителя эстонского», – сказал отец Марине Рюйтель.
«Сейчас я понимаю, что выбор мой был правильный. Лучшей профессии нет. И если бы мне сейчас опять надо было куда-то поступать, я пошла бы только в Таллиннский университет», – с улыбкой говорит учитель эстонского языка Русской гимназии Хааберсти.
Профессия учитель. Как всё начиналось?
– Мы сегодня пришли к Марине Эйновне, учителю эстонского языка, чтобы вас поздравить с праздником, с Днем учителя. Естественно, эта профессия очень важна, очень нужна. Давайте поговорим о вашей истории. Когда вы пришли в эту профессию?
– Я пришла в эту профессию, страшно сказать, 26 лет назад! Я закончила институт и сразу пошла работать в свою школу, где училась. Бывшая 45-я школа (Таллинская гимназия Мустйыэ – прим.ред.). И проработала там очень-очень долго, последние восемь лет я работаю здесь.
– Какие предметы вы преподаете?
– Сначала я преподавала эстонский и человековедение. На данный момент я преподаю эстонский и эстонскую литературу.
– Что вам больше всего нравится в вашей профессии и мотивирует ходить на работу?
– Что касается меня, то я честно могу сказать, я – фанат этой профессии. У меня даже в детстве никогда не было никаких других предпочтений. Когда у меня спрашивали, кем я хочу стать, у меня был только один ответ. Правда, хотела я быть учителем труда. Но тут мой папа, которому я безумно благодарна, хлопнул кулаком по столу, сказал: «Никакого труда! Иди шей и вышивай сама, а учиться надо на учителя эстонского». Поэтому сейчас я понимаю, что выбор мой был правильный. Лучшей профессии нет. И если бы мне сейчас опять надо было куда-то поступать, я пошла бы только в Таллиннский университет.
– Как выглядит ваш рабочий день?
– Ой, мой рабочий день начинается утром рано, полвосьмого я уже в школе. Готовимся к первому уроку, уроки проводим, обязательно у нас множество экскурсий, множество уроков за пределами школы, так как предмет у меня на эстонском языке, мне надо, чтобы они выходили за пределы школы, общались за пределами школы. Потому обязательно общение с родителями, особенно сейчас, когда родители очень обеспокоены переходом на эстонский язык. Поэтому пока в этом году у меня получается так, что у меня каждый день с кем-то из родителей мне приходится общаться. Ну и, конечно же, в вечернее время консультации для желающих, для тех, кто что-то не понял, всегда можно прийти и спросить.
– Насколько все взволнованы из-за новости о переходе русских школ на эстонский язык?
– Ну, конечно, взволнованы. Как раз вчера у нас было родительское собрание. И больше-то взволнованы родители. И детки, порой, не очень понимают и не воспринимают это всё всерьез. Родители очень взволнованы. Я, конечно, попыталась всех вчера успокоить. Что всё будет хорошо, у нас уровень эстонского неплохой у ребяток. И если мы продолжим в том же духе, то всё будет прекрасно. Спокойно, тихо мы все перейдем на эстонский.
– И последний вопрос. Что, по вашему мнению, изменилось в учебной системе за те годы, что вы работаете в школе?
– Изменения, конечно, есть. Это и новые предметы появились, и новые методики. Но у нас всегда новые методики появляются. Новые проекты, которые идут от города, например, Tagasi kooli, который идет для учителей эстонского. Это вообще, считаю, супер-предмет, где мы можем слушать речь других людей, говорящих на эстонском языке. Это прекрасный проект Noored kooli, который дает возможность найти педагогов и самим их вырастить.
Смотрите видеоинтервью с учителем эстонского языка и литературы из Русской гимназии Хааберсти Мариной Рюйтель вверху новости!