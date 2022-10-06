Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака

Овен

В этот день Овны должны поменьше прислушиваться к советам окружающих и побольше к голосу собственного разума. Это поможет не только избежать ошибок, но и финансовых затруднений. Сегодня стоит воздержаться от занятий спортом или тяжелого физического труда.

Телец

Тельцам в этот день стоит вооружиться обаянием и не забывать о такте при общении с окружающими. Не стоит во что бы то ни стало гнуть свою линию, выслушайте другие точки зрения и попробуйте найти компромисс. Ваш авторитет может повыситься, если вы не будете слишком упрямыми. Не исключены денежные поступления.

Близнецы

Близнецам в это день улыбнется денежная удача. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников. От поездок и путешествий в этот день стоит отказаться. Они не увенчаются успехом и могут обернуться неприятностями.

Рак

В этот день все о чем вы думаете, может материализоваться. Не стоит зацикливаться на негативе, мыслите позитивно. С осторожностью относитесь к незнакомцам, которые обещают золотые горы. Не стоит заниматься решением финансовых вопросов.

Лев

Львам лучше всего провести этот день в кругу родных и близких. Общения с незнакомыми людьми вам лучше избегать. Появляется шанс проявить свои сильные стороны и продвинуться по карьерной лестнице. Уделите больше внимания своей второй половинке.

Дева