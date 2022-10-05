Ученые: сон ухудшается, если рядом лежит смартфон

Так, все специалисты из разных университетов сходятся во мнении, что нахождение телефона не просто рядом с человеком (например, возле подушки), но и вообще в спальне отрицательно отражается на ночном отдыхе. Ученые пишут, что смартфон препятствует погружению его владельца в глубокий сон, что уже плохо в контексте полноценного восстановления организма. А еще человек начинает меньше спать.