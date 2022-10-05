Оказывается, байки о том, что техника влияет на наш сон, вовсе не технофобские выдумки. Журнал о научных достижениях Tech Like This опубликовал сразу два десятка новых исследований, в которых доказывается негативное влияние смартфонов на качество сна, пишет Супер.
Ученые: сон ухудшается, если рядом лежит смартфон
Так, все специалисты из разных университетов сходятся во мнении, что нахождение телефона не просто рядом с человеком (например, возле подушки), но и вообще в спальне отрицательно отражается на ночном отдыхе. Ученые пишут, что смартфон препятствует погружению его владельца в глубокий сон, что уже плохо в контексте полноценного восстановления организма. А еще человек начинает меньше спать.
Что же делать? Оставлять телефон за пределами спальни. Уже через пару дней вы, по заверениям исследователей, почувствуете эффект. А совсем оптимально было бы перестать пользоваться смартфоном за несколько часов до сна. Так вы будете лучше себя чувствовать, начнете быстрее концентрироваться на рабочих задачах и в целом заметите положительную динамику. Осталось только проверить!