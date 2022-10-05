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Генпрокуратура РФ проверит высказывание Аллы Пугачевой о «рабах и холопах»

Limon.ee
Генпрокуратура РФ проверит высказывание Аллы Пугачевой о «рабах и холопах»
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: кадр из видео/ Instagram

4 октября советская и российская певица Алла Пугачева в Instagram высказалась о ненависти к ней со стороны людей, «которых она всегда терпеть не могла». Высказывание звезды не осталось незамеченным, пишет RUS TVNET со ссылкой на издание PeopleTalk.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами – стали рабами», – написала певица в социальной сети.

Позднее стало известно, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды. По информации Telegram-канала SHOT, автором жалобы выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он считает, что артистку надо привлечь к административной ответственности, а также признать иноагентом и лишить всех государственных наград.

В конце сентября многочисленные российские СМИ написали, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. В начале октября также появилась информация, что певица еще в мае 2022 года получила израильское гражданство.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Накануне 1 сентября звезда вернулась в Россию и даже отправила детей в школу. Максим Галкин остался за границей и продолжил давать концерты.

Напомним, 18 сентября Алла Пугачева опубликовала в Instagram другой резонансный текст – о просьбе признать ее «иностранным агентом» так же, как ее мужа Максима Галкина из-за его критики военного вторжения российских военных на территорию Украины. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», – написала Пугачева в Instagram.

Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранных агентов». Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины.

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