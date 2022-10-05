Генпрокуратура РФ проверит высказывание Аллы Пугачевой о «рабах и холопах»

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами – стали рабами», – написала певица в социальной сети.

Позднее стало известно, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды. По информации Telegram-канала SHOT, автором жалобы выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он считает, что артистку надо привлечь к административной ответственности, а также признать иноагентом и лишить всех государственных наград.

В конце сентября многочисленные российские СМИ написали, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. В начале октября также появилась информация, что певица еще в мае 2022 года получила израильское гражданство.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Накануне 1 сентября звезда вернулась в Россию и даже отправила детей в школу. Максим Галкин остался за границей и продолжил давать концерты.

Напомним, 18 сентября Алла Пугачева опубликовала в Instagram другой резонансный текст – о просьбе признать ее «иностранным агентом» так же, как ее мужа Максима Галкина из-за его критики военного вторжения российских военных на территорию Украины. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», – написала Пугачева в Instagram.