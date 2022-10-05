Какой будет среда? Гороскоп на 5 октября для каждого знака Зодиака

Рак

Действуйте. Этот день как будто специально предназначен для того, чтобы делать важные шаги, осуществлять смелые планы и менять мир к лучшему. Вы уверены в своих силах, и не напрасно. Многое оказывается проще, чем вы ожидали. Иногда можно достичь успеха, почти не прикладывая усилий. К тому же вам часто помогают и давние союзники, и те, с кем вы познакомились совсем недавно. День отлично подходит для обращения в государственные организации. Если вы долго откладывали получение не слишком важного, но нужного документа, займитесь этим сейчас – трудностей не возникнет.

Лев

Не торопитесь. Вам нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями, составить план действий. Лучше не предпринимать ничего важного, пока вы не будете уверены, что точно знаете, чего хотите достичь и кто может вам в этом помочь. Не придется особенно стараться, чтобы заинтересовать окружающих своими планами. Люди слушают вас очень внимательно и невольно увлекаются любыми вашими идеями, даже сомнительными. Первая половина дня отлично подходит для любых творческих занятий. Вторую лучше посвятить тому, что требует аккуратности и точного соблюдения инструкций. Вы справитесь с такими делами раньше, чем они вам наскучат.

Дева