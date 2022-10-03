Василиса Володина рассказала, для каких знаков Зодиака наступил тяжелый период

Важно: изучая такого рода прогнозы, обращайте внимание не только на свой основной знак зодиака, но и на свой знак-асцендент, пишет Oka.fm. Вычислить его можно на большинстве ресурсов в Сети, опираясь на дату (и, в идеале – время) и место рождения. Асцендент – это тот знак, который восходит на восточном горизонте в момент рождения человека, и он также управляет его судьбой.

Итак, что касается ближайших недель.

Венера сейчас перешла в Весы, а значит, наступает более легкий период у Тельцов и Весов. Это продлится до 23 октября – надо успеть сделать важное, дальше возможны сложности в делах.

У Дев и Близнецов их покровитель – Меркурий – в сильном знаке, и особенно хороший период будет со 2 по 11 октября.

У Львов дела не очень ладятся, потому что Солнце до 23 октября в слабой позиции. Не позавидуешь также Стрельцам, Рыбам, Водолеям и Козерогам. Вплоть до 23-24 октября они будут чувствовать какую-то прострацию, упадок сил, затем жизнь начнет налаживаться.