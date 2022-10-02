Потребовала у педагогов медкарты: дети Аллы Пугачевой будут учиться в Израиле

В конце августа Пугачева порадовала поклонников возвращением в Россию. Она повела детей в третий класс престижной гимназии. Грозилась набить обидчику морду, чего так и не сделала. А еще планировала навести порядок в умах общества. Вскоре после этого, Примадонна российской эстрады попросила Минюст РФ зачислить ее в иноагенты вслед за супругом Максимом Галкиным. А потом и вовсе вместе с Гарри и Лизой улетела в Израиль без обратного билета. В минувший четверг 73-летнюю исполнительницу видели в московском аэропорту Внуково, пишет StarHit.

Родители, чьи дети ходят в одну гимназию с наследниками Аллы Борисовны уверяют, что Примадонна тщательно готовилась к отъезду из страны. Известно, что она запросила у руководства 1-й московской гимназии в Липках, обучение в которой обходится больше трех миллионов рублей в год (около 50 000 евро), личные дела, табели успеваемости, медкарты. Также звезда попросила предоставить ей сведения о грамотах и наградах детей. Теперь Гарри и Лиза будут учиться в Израиле.

Ранее в Сети появилась информация, что Пугачева продает знаменитый замок в деревне Грязь. Недвижимость выставлена на продажу. Возможно, из-за этого артистка и возвращалась в Россию.