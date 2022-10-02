Можно узнать то, что долго было секретом, разобраться в непростых ситуациях, докопаться до истины. Даже люди, которые склонны к легкомыслию и поспешным поверхностным суждениям, сегодня стараются собрать как можно больше информации, анализируют незначительные детали, стараются ничего не упустить. Становится ясно, как можно решить сложные вопросы, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 октября
Многим удается определиться с планами на будущее. Договориться с окружающими может быть сложнее, чем обычно. Порой вспоминаются старые обиды и взаимные претензии. Но ссориться никому не хочется, поэтому все острые углы удается сгладить.
Овен
Старайтесь прислушиваться к тому, что говорят другие. Вы, как и всегда, во многом правы, но можете что-то упускать из виду. Поэтому критические замечания часто оказываются полезными. Будет важно обсудить с близкими планы на будущее. Не исключено, что вы придумаете, как решить проблему, в последнее время тревожившую всех. Важно не переутомляться. Энергии у вас много, но отдых все же не помешает. Многим Овнам пойдет на пользу смена обстановки. Поездки вдохновляют представителей знака, дарят интересные идеи и обещают приятные знакомства.
Телец
Избегайте споров. Это может быть не так-то просто, особенно утром. Но причины разногласий обычно незначительны. Если вы вовремя это заметите, найти компромисс станет гораздо проще. Старайтесь рассчитывать на свои силы в первой половине дня и будьте готовы к тому, что планы придется изменить. Этот период преподносит немало сюрпризов. Позже наступит благоприятное время для сотрудничества. Многие прислушиваются к вашему мнению, обращаются за советами и даже следуют им. Встреча с любимым человеком вдохновит. Вы отлично проведете время вместе.
Близнецы
Легкий благоприятный день. Вы легко находите общий язык с окружающими, можете понравиться даже тем, кто обычно замечает только чужие недостатки. Вероятны неожиданные, но очень приятные известия издалека. Некоторые Близнецы получат предложения, от которых не захотят отказываться. Будет возможность уделить внимание семейным делам. Благодаря вашему вмешательству многие проблемы, в последнее время тревожившие близких, быстро решатся. Человек, с которым вы когда-то дружили, захочет восстановить отношения. Конечно, вы будете этому рады.
Рак
Подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Вы сможете разобраться в своих чувствах, поймете, что нужно предпринять, чтобы и ваша жизнь, и жизнь ваших близких изменилась к лучшему. Многому удается научиться, причем часто почти не прикладывая для этого усилий. Вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Можно взяться за какое-то новое дело. Даже если вы не добьетесь успеха сразу, это не беда. По крайней мере, вы отлично проведете время, а возможно — и познакомитесь с интересными людьми. Очень кстати окажутся небольшие денежные поступления.
Лев
Раннее утро не подходит для важных дел. В это время вы особенно впечатлительны, можете всерьез расстраиваться даже из-за мелких неудач, незначительных проблем. Вскоре вы увидите ситуацию совсем в другом свете, настроение заметно улучшится. Влияние позитивных тенденций с каждым часом становится все заметней, и вторая половина дня очень радует. Вечер приносит хорошие новости. Может быть возможность повидаться с человеком, по которому вы в последнее время очень скучали. Найдется масса интересных тем для разговора, как будто долгой разлуки и не было.
Дева
Отличный день для новых дел. Вы быстро решаете сложные задачи, можете справиться с тем, что прежде казалось совсем безнадежным. Удается думать о многих вещах сразу, ничего не забывая и не путая. Ваши успехи не остаются незамеченными. Люди, которые прежде не догадывались о ваших умениях и талантах, будут приятно удивлены. Стоит проявить инициативу в личных отношениях. Это подходящий день для того, чтобы сделать шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен, предложить что-то новое, признаться в своих чувствах.
Весы
День отличных идей. Вы можете догадаться, как решить проблему, прежде многих поставившую в тупик, найти ответы на какие-то важные вопросы. И старые, и новые знакомые охотно помогают вам; часто их даже просить об этом не приходится. Полезно учиться новому, собирать информацию. Все, что вы узнаете сегодня, наверняка вам вскоре пригодится. Вторая половина дня – подходящее время для общения с людьми, отношения с которыми в последнее время складывались сложно, неоднозначно. На этот раз удастся найти общий язык, прояснить многие моменты.
Скорпион
Спокойный гармоничный день. Он может не принести каких-то важных событий, но все же порадует. Вероятны удачные совпадения. Вы постараетесь извлечь из них максимум пользы, не упустить ни одной интересной возможности. Получится завершить дела, начатые давным-давно и уже изрядно вас утомившие. О многом хочется поговорить с близкими. Сегодня вы можете быть с ними совершенно откровенны: вас наверняка поймут правильно и поддержат. Многие Скорпионы получат полезные советы, которым с удовольствием последуют.
Стрелец
Если у вас на этот день большие планы, приступайте к их реализации как можно раньше. Лучше ничего не откладывать надолго: добиться успеха до обеда будет гораздо проще, чем после. Некоторых Стрельцов утро к тому же порадует интересными предложениями и новыми возможностями. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы, провести какие-то оздоровительные или косметические процедуры. А еще этот период отлично подходит для творчества. Возможно, вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались.
Козерог
Беспокойный, интересный и удачный день. Не все сразу получается так, как хотелось бы. Но вы не сдаетесь, и правильно делаете. Настойчивость и целеустремленность помогут добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Окружающим нравится ваша уверенность в успехе. Многие с радостью помогают вам. Вы стараетесь поддержать близких и неизменно находите способ поднять настроение тому, кто пал духом. Будет возможность сделать удачные покупки. Вещи, которые вы приобретете сегодня, порадуют не только вас, но и ваших близких.
Водолей
Благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с новыми знакомыми, часто производите на них хорошее впечатление, быстро завоевываете доверие. С вами захотят подружиться люди, которые обычно неохотно идет на контакт. А кто-то может и влюбиться с первого взгляда. Привычные дела могут казаться более скучными и утомительными, чем обычно. Хочется развеяться, заняться чем-то новым. Можно начинать учиться: вы быстро запоминаете все, что нужно, быстро разбираетесь в сложных вопросах. Вечер – отличное время для прогулки и спокойных размышлений о важном.
Рыбы
Непростой день. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, приходится думать о нескольких важных вещах сразу. Обычно это дается вам легко, но сегодня есть риск что-то упустить из виду. Хорошо, что рядом есть человек, который вовремя укажет на ошибки и подскажет, как лучше действовать. Осторожнее с новыми знакомыми. Люди часто стараются понравиться вам, произвести хорошее впечатление, но при этом скрывают свои истинные намерения или не говорят всей правды. Близким можно доверять во всем: они в любых обстоятельствах будут на вашей стороне.