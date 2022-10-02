Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 октября

Рак

Подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Вы сможете разобраться в своих чувствах, поймете, что нужно предпринять, чтобы и ваша жизнь, и жизнь ваших близких изменилась к лучшему. Многому удается научиться, причем часто почти не прикладывая для этого усилий. Вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Можно взяться за какое-то новое дело. Даже если вы не добьетесь успеха сразу, это не беда. По крайней мере, вы отлично проведете время, а возможно — и познакомитесь с интересными людьми. Очень кстати окажутся небольшие денежные поступления.

Лев

Раннее утро не подходит для важных дел. В это время вы особенно впечатлительны, можете всерьез расстраиваться даже из-за мелких неудач, незначительных проблем. Вскоре вы увидите ситуацию совсем в другом свете, настроение заметно улучшится. Влияние позитивных тенденций с каждым часом становится все заметней, и вторая половина дня очень радует. Вечер приносит хорошие новости. Может быть возможность повидаться с человеком, по которому вы в последнее время очень скучали. Найдется масса интересных тем для разговора, как будто долгой разлуки и не было.

Дева