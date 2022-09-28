ВИДЕО ⟩ «Все там будем – иногда лучше раньше, чем позже!» Олег Предтеченский вместо «Цветов» привез в Эстонию Happy Day

В августе Олег Предтеченский стал гостем концерта, посвященного творчеству Виктора Цоя, а теперь порадует своих поклонников сольными выступлениями.

В пятницу, 30 сентября, в Центре русской культуры вместе с коллективом TeatriVabrik музыкант исполнит песни проекта Happy Day (Счастливый день), одну обещает спеть из репертуара группы «Цветы» и кое-что – из репертуара эстонского исполнителя Яака Йоалы. Такой же концерт жители Нарвы услышат в субботу, 1 октября.

Фото: Pilt videost

– Олег, в связи с последними политическими событиями некоторые исполнители, например, певица Валерия, начали отменять концертные туры – сложно выходить на сцену, нет настроения. А как у вас?

– Музыка, искусство, творчество – очень широкое понятие. Если мы говорим о развлекательном жанре, там, скажем, тру-ля-ля, ля-ля-ля, то, конечно, это не очень удобное время, и правильно! А поскольку рок-музыка – это музыка совсем другая, я думаю, что наоборот! Мы должны выступать, должны нести то, что мы думаем, в песне, в искусстве своем, чтобы сопереживать. Чтобы люди поняли, что существует музыка не только развлекательная. Рок-музыка занимает очень широкий спектр в описании всего того, что вокруг происходит.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

– Happy Day или «Счастливый день» – как появилось у проекта такое красивое название? Каким вы видите ваш самый счастливый день, какой он будет?