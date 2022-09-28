Вокалист группы «Цветы», а теперь и автор собственного проекта Happy Day Олег Предтеченский в конце этой недели выступит в Таллинне, а затем – в Нарве. Мы пообщались с музыкантом в одном из столичных отелей, в промежутке между репетициями.
ВИДЕО ⟩ «Все там будем – иногда лучше раньше, чем позже!» Олег Предтеченский вместо «Цветов» привез в Эстонию Happy Day
В августе Олег Предтеченский стал гостем концерта, посвященного творчеству Виктора Цоя, а теперь порадует своих поклонников сольными выступлениями.
В пятницу, 30 сентября, в Центре русской культуры вместе с коллективом TeatriVabrik музыкант исполнит песни проекта Happy Day (Счастливый день), одну обещает спеть из репертуара группы «Цветы» и кое-что – из репертуара эстонского исполнителя Яака Йоалы. Такой же концерт жители Нарвы услышат в субботу, 1 октября.
– Олег, в связи с последними политическими событиями некоторые исполнители, например, певица Валерия, начали отменять концертные туры – сложно выходить на сцену, нет настроения. А как у вас?
– Музыка, искусство, творчество – очень широкое понятие. Если мы говорим о развлекательном жанре, там, скажем, тру-ля-ля, ля-ля-ля, то, конечно, это не очень удобное время, и правильно! А поскольку рок-музыка – это музыка совсем другая, я думаю, что наоборот! Мы должны выступать, должны нести то, что мы думаем, в песне, в искусстве своем, чтобы сопереживать. Чтобы люди поняли, что существует музыка не только развлекательная. Рок-музыка занимает очень широкий спектр в описании всего того, что вокруг происходит.
– Happy Day или «Счастливый день» – как появилось у проекта такое красивое название? Каким вы видите ваш самый счастливый день, какой он будет?
– Да, название светлое. Оно пошло случайно. Проект был назван по названию одной из песен. Если вкратце, она о том, что не спи, делай что-то каждый раз. И даже когда тебе уже тяжело, все равно надо что-то делать, шевелиться. Потому что время пролетит, и тогда уже будет поздно пить боржоми.
А общий лозунг у меня лично – просыпайся утром и старайся сделать ЭТОТ день счастливым для тебя и для всех окружающих. Вот и всё!
Смотрите видеоинтервью с музыкантом!
На встречу с Олегом Предтеченским мы приехали во вторник, 27 сентября, в пять часов вчера. Буквально в это же время стало известно о смерти артиста Бориса Моисеева. Конечно, обойти эту грустную новость стороной не получилось.
– Олег, по дороге к вам мне позвонили коллеги, сообщили, что Борис Моисеев умер. Вы были с ним знакомы?
Новость стала для вокалиста группы «Цветы» неожиданной.
– Конечно, мы были знакомы, но мы не общались так по-серьезному. Мы на каких-то концертах, например, «Песня года» встречались в коридорах... (делает паузу и вздыхает) К сожалению, как говорится, все мы там будем. И может быть, иногда даже лучше раньше, чем позже... Что я еще могу сказать, я не особо был вовлечен в его творчество. Мне кажется, танцевал он великолепно. А по поводу песен – не буду комментировать.