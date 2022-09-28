Астролог Тамара Глоба уверена, что октябрь 2022 года станет счастливым месяцем для представителей пяти зодиакальных созвездий. Пять знаков окажутся в центре чудесных событий!
В центре чудес! Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в октябре
Овен
Их ждет творческий подъем таких масштабов, которые они не испытывали уже давно. Первая половина месяца выдастся суматошной, нот принесет немалое число задумок. Чтобы воплотить их, придется собирать команду, в которую надо брать только проверенных людей. А еще надо учесть, что не стоит сидеть на месте: поездки принесут много позитива, который скажется и на климате в семье и на карьере.
К слову, октябрь будет тем редким месяцем, когда ссориться с близкими Овнам можно без тяжелых последствий. Небольшие конфликты угаснут сами собой. Если же ссора вспыхнула ранее, то есть отличный шанс привести отношения в порядок.
Близнецы
Для Близнецов середина осени для принесет несколько важных событий. Они могут поменять работу или вообще сферу деятельности. Впрочем, не надо бояться – в этой области все будет отлично. Даже если остаться на прежней работе, карьерный рост неизбежен, обещает Глоба. Можно открыть и свое дело – в любом случае, все получится.
В личной жизни также грядут перемены. Здесь может быть как начало нового романа, так и укрепление существующей связи. Однако астролог предупреждает семейных Близнецов: в октябре вероятен развод. Распадутся только те отношения, в которых давно уже не осталось смысла и теплых чувств. Но разрыв пройдет безболезненно.
Весы
Для Весов настанет период наслаждения жизнью. Будь это сфера профессиональной деятельности или роман – они станут протекать без сучка и задоринки. Порадуют своими достижениями и близкие. Планы не порушатся, и Весы будут отлично понимать, в каком направлении надо двигаться дальше.
При этом, что особенно порадует знак, не придется тратить большие усилия для достижения успеха. Правда, считает Глоба, и больших денег месяц им не принесет. Зато сделанное в течении октября принесет отличные плоды уже осенью.
Стрелец
В октябре Стрельцы осознают, что достойны лучшего. Прилив уверенности в себе приведет к успеху даже личной жизни. Им удастся достичь давно утраченного взаимопонимания с родней, а отношения с партнерами вынести на уровень выше.
Одиноким Стрельцам стоит ждать долгожданной встречи с тем самым единственным, с которым захочется остаться на всю жизнь. Возможно, это случится в поездке, ведь представителям знака придется попутешествовать, чтобы получить дополнительную прибыль. Дороги опасаться не стоит, считает Тамара Глоба.
Рыбы
Представителям этого знака внезапно придет понимание собственной одаренности в какой-либо сфере. Настроение поднимется, а радость придет от внезапно случившейся популярности в рабочей сфере.
Одиноким Рыбам астролог прогнозирует бурный роман, который поглотит все свободное время. Пусть он будет мимолетным, но оставит после приятные воспоминания. В семейной жизни Рыбы избегут очередных коллапсов. Выпадет и возможность поправить здоровье, поэтому лучше проконсультироваться с врачом и пройти все процедуры.