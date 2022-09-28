В центре чудес! Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в октябре

Овен

Их ждет творческий подъем таких масштабов, которые они не испытывали уже давно. Первая половина месяца выдастся суматошной, нот принесет немалое число задумок. Чтобы воплотить их, придется собирать команду, в которую надо брать только проверенных людей. А еще надо учесть, что не стоит сидеть на месте: поездки принесут много позитива, который скажется и на климате в семье и на карьере.

К слову, октябрь будет тем редким месяцем, когда ссориться с близкими Овнам можно без тяжелых последствий. Небольшие конфликты угаснут сами собой. Если же ссора вспыхнула ранее, то есть отличный шанс привести отношения в порядок.

Близнецы

Для Близнецов середина осени для принесет несколько важных событий. Они могут поменять работу или вообще сферу деятельности. Впрочем, не надо бояться – в этой области все будет отлично. Даже если остаться на прежней работе, карьерный рост неизбежен, обещает Глоба. Можно открыть и свое дело – в любом случае, все получится.

В личной жизни также грядут перемены. Здесь может быть как начало нового романа, так и укрепление существующей связи. Однако астролог предупреждает семейных Близнецов: в октябре вероятен развод. Распадутся только те отношения, в которых давно уже не осталось смысла и теплых чувств. Но разрыв пройдет безболезненно.

Весы