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В центре чудес! Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в октябре

Limon.ee
В центре чудес! Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в октябре
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Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба уверена, что октябрь 2022 года станет счастливым месяцем для представителей пяти зодиакальных созвездий. Пять знаков окажутся в центре чудесных событий!

Овен

Их ждет творческий подъем таких масштабов, которые они не испытывали уже давно. Первая половина месяца выдастся суматошной, нот принесет немалое число задумок. Чтобы воплотить их, придется собирать команду, в которую надо брать только проверенных людей. А еще надо учесть, что не стоит сидеть на месте: поездки принесут много позитива, который скажется и на климате в семье и на карьере.

К слову, октябрь будет тем редким месяцем, когда ссориться с близкими Овнам можно без тяжелых последствий. Небольшие конфликты угаснут сами собой. Если же ссора вспыхнула ранее, то есть отличный шанс привести отношения в порядок.

Близнецы

Для Близнецов середина осени для принесет несколько важных событий. Они могут поменять работу или вообще сферу деятельности. Впрочем, не надо бояться – в этой области все будет отлично. Даже если остаться на прежней работе, карьерный рост неизбежен, обещает Глоба. Можно открыть и свое дело – в любом случае, все получится.

В личной жизни также грядут перемены. Здесь может быть как начало нового романа, так и укрепление существующей связи. Однако астролог предупреждает семейных Близнецов: в октябре вероятен развод. Распадутся только те отношения, в которых давно уже не осталось смысла и теплых чувств. Но разрыв пройдет безболезненно.

Весы

Для Весов настанет период наслаждения жизнью. Будь это сфера профессиональной деятельности или роман – они станут протекать без сучка и задоринки. Порадуют своими достижениями и близкие. Планы не порушатся, и Весы будут отлично понимать, в каком направлении надо двигаться дальше.

При этом, что особенно порадует знак, не придется тратить большие усилия для достижения успеха. Правда, считает Глоба, и больших денег месяц им не принесет. Зато сделанное в течении октября принесет отличные плоды уже осенью.

Стрелец

В октябре Стрельцы осознают, что достойны лучшего. Прилив уверенности в себе приведет к успеху даже личной жизни. Им удастся достичь давно утраченного взаимопонимания с родней, а отношения с партнерами вынести на уровень выше.

Одиноким Стрельцам стоит ждать долгожданной встречи с тем самым единственным, с которым захочется остаться на всю жизнь. Возможно, это случится в поездке, ведь представителям знака придется попутешествовать, чтобы получить дополнительную прибыль. Дороги опасаться не стоит, считает Тамара Глоба.

Рыбы

Представителям этого знака внезапно придет понимание собственной одаренности в какой-либо сфере. Настроение поднимется, а радость придет от внезапно случившейся популярности в рабочей сфере.

Одиноким Рыбам астролог прогнозирует бурный роман, который поглотит все свободное время. Пусть он будет мимолетным, но оставит после приятные воспоминания. В семейной жизни Рыбы избегут очередных коллапсов. Выпадет и возможность поправить здоровье, поэтому лучше проконсультироваться с врачом и пройти все процедуры.

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