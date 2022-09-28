Утром будет благоприятным для начала новых дел. Удается быстро разобраться в том, что прежде казалось сложным, а также научиться всему, что может пригодиться. Многие вовремя обращают внимание на важные детали, поэтому принимают верные решения, пишет Дворец.
Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака
И в профессиональной сфере, и в области личных отношений преобладает влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня радует хорошими новостями. Она приносит долгожданные известия, которые позволят определиться с планами, решить, что нужно предпринять дальше.
Овен
Вероятны задержки в делах, а также какие-то досадные недоразумения, из-за которых придется отвлечься от решения важных задач. Но вам удается, во-первых, сохранить спокойствие, во-вторых, найти кратчайший путь к цели. Часто помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не допускаете серьезных ошибок. Будет возможность познакомиться и подружиться с интересными людьми. Часто они совсем не похожи на тех, с кем вы общались раньше. Интуиция помогает к каждому найти подход. Вы нравитесь даже тем, кто обычно исключительно требователен к окружающим.
Телец
На пути могут возникнуть преграды, едва ли будет легко осуществить все, что вы задумали. Пригодится умение ладить с людьми. Вы быстро догадываетесь, чего можно ждать от новых знакомых, понимаете, на кого можно положиться, а с кем стоит быть настороже. Какие бы трудности не возникали, вы не сдаетесь, и правильно делаете. Настойчивость помогает достичь важных целей. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Будет шанс заключить выгодные сделки. Но тут важно не торопиться, тщательно изучить все условия, убедиться, что они действительно хороши.
Близнецы
Вы отлично ладите с людьми, без труда находите новых друзей и союзников. Ваш необычный взгляд на вещи многим по душе. Смелые идеи получают поддержку, вам наверняка помогут в осуществлении планов. С делового сотрудничества может начаться долгая дружба или романтическая история. День хорошо подходит для того, чтобы браться за что-то новое. Вы прислушиваетесь к хорошим советам и не теряете вдохновения, если вас кто-то критикует. Вторая половина дня подходит для семейных мероприятий, домашних праздников.
Рак
Легкий удачный день, полный необычных вдохновляющих событий. Вы не упускаете возможности осуществить старые планы, сделать то, что было задумано давным-давно. К Ракам, в последнее время сомневавшимся в правильности сделанного выбора, возвращаются уверенность и оптимизм. Интуиция подсказывает, что успех не за горами, и не ошибается. Возможны необычные предложения, касающиеся работы и сотрудничества. Хочется сразу ответить согласием, но стоит подумать о том, какие перемены в вашей жизни могут за этим последовать. Позже вы не раз поблагодарите себя за проявленную сегодня предусмотрительность.
Лев
Большая часть дня складывается удачно. Вы отлично справляетесь с решением сложных деловых вопросов, ничего не упускаете из виду, не забываете и не путаете. Плодотворно проходят переговоры, вы способны многих убедить в своей правоте. Вероятны приятные знакомства. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут принять романтический характер. Первая половина дня принесет немало приятных моментов, но и вторая будет неплохой, если вы постараетесь избегать стрессовых ситуаций, не станете сами создавать себе проблемы. Лучше отложить важные разговоры, едва ли удастся провести их спокойно и конструктивно.
Дева
День хорошо подходит для важных переговоров, встреч с людьми, на которых вы хотите произвести благоприятное впечатление. О своих идеях вы рассказываете так, что никто не может остаться к ним равнодушным. Наверняка найдутся желающие помочь вам в осуществлении самых смелых планов. Важно не зацикливаться на мелочах. Что-то может пойти не по плану. Не исключено, что вам придется отвлечься от своих дел, чтобы помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Но все сложится удачно, если вы сохраните оптимизм и не станете тревожиться.
Весы
День хорошо подходит для того, чтобы строить планы и просто размышлять о будущем. Часто вам удается предугадать, как могут развиваться события. Дело тут не столько в неожиданных и труднообъяснимых озарениях, сколько в вашей наблюдательности, умении замечать детали и анализировать факты. Вы хорошо ладите с людьми, можете помириться с теми, с кем были в ссоре. Понятными становятся истинные мотивы чужих поступков, проясняется то, о чем прежде можно было только догадываться. Отношения с самыми близкими становятся более теплыми и глубокими.
Скорпион
Спокойный благоприятный день, который дает шанс справиться с какими-то серьезными делами, найти ответы на вопросы, прежде не дававшие вам покоя. Старые знакомые дают советы, к которым стоит прислушаться. Многие Скорпионы учатся на чужих ошибках, это помогает им не допускать собственных промахов. Вы настойчивы и энергичны, можете отлично справиться с тем, что долго не получалось. Остается время и для развлечений, встреч с друзьями, каких-то семейных мероприятий. Вы не упускаете возможности порадовать близких, они стараются ответить тем же.
Стрелец
Можно заниматься несколькими делами сразу: вы ничего не забудете и не перепутаете. Благодаря удачному стечению обстоятельств вы отлично справляетесь с тем, что раньше не получалось. Будет шанс завязать полезные знакомства. Но для того чтобы произвести благоприятное впечатление, вам придется потрудиться. Дома может быть больше забот, чем обычно. Решение некоторых бытовых проблем потребует расходов. Но переживать из-за этого не стоит, ведь в ближайшее время вас ожидают денежные поступления. Вечер обещает романтические сюрпризы.
Козерог
Благоприятный день для общения. Вы хорошо ладите даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Вряд ли возникнут поводы для разногласий на работе. Самые упрямые люди предпочитают согласиться с вами, а не вести долгие споры. Успешными будут переговоры о сотрудничестве. Близких людей вы понимаете с полуслова, общение с ними дарит массу позитивных эмоций. Вероятны перемены к лучшему в сфере финансов, денежные поступления. Будет шанс заключить удачные сделки или купить вещи, которые вам давно нравились.
Водолей
День обещает успехи в работе и учебе. Вы понимаете, на чем стоит сосредоточиться сейчас, а что лучше отложить на потом. Вы не тратите время напрасно, вовремя доводите начатое до конца. Если вам потребуется помощь, вряд ли в ней кто-то откажет. Вы нравитесь людям, и они рады поддержать вас, оказать какие-то услуги. Первая половина дня подходит для общения и сотрудничества, во второй же захочется побыть наедине с собой, спокойно обдумать какие-то важные вопросы. Это время подходит для того, чтобы разобраться в своих чувствах, определиться с планами на будущее.
Рыбы
Серьезный подход к любому делу позволит добиться успеха и избежать ошибок. Полагайтесь на свои силы, не рассчитывайте на то, что вам повезет и обстоятельства сложатся исключительно удачно. Окружающие могут чаще обычного вмешиваться в ваши дела. Порой это раздражает, но иногда оказывается очень полезным. Постарайтесь совладать с негативными эмоциями, споры вам сейчас ни к чему. Возможны необычные знакомства, встречи, которые запомнятся вам надолго. Интересно будет поговорить с человеком, чей взгляд на многие вещи отличается от вашего. Приятная беседа может стать началом романтической истории.