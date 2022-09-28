Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака

И в профессиональной сфере, и в области личных отношений преобладает влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня радует хорошими новостями. Она приносит долгожданные известия, которые позволят определиться с планами, решить, что нужно предпринять дальше.

Овен

Вероятны задержки в делах, а также какие-то досадные недоразумения, из-за которых придется отвлечься от решения важных задач. Но вам удается, во-первых, сохранить спокойствие, во-вторых, найти кратчайший путь к цели. Часто помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не допускаете серьезных ошибок. Будет возможность познакомиться и подружиться с интересными людьми. Часто они совсем не похожи на тех, с кем вы общались раньше. Интуиция помогает к каждому найти подход. Вы нравитесь даже тем, кто обычно исключительно требователен к окружающим.

Телец

На пути могут возникнуть преграды, едва ли будет легко осуществить все, что вы задумали. Пригодится умение ладить с людьми. Вы быстро догадываетесь, чего можно ждать от новых знакомых, понимаете, на кого можно положиться, а с кем стоит быть настороже. Какие бы трудности не возникали, вы не сдаетесь, и правильно делаете. Настойчивость помогает достичь важных целей. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Будет шанс заключить выгодные сделки. Но тут важно не торопиться, тщательно изучить все условия, убедиться, что они действительно хороши.

Близнецы