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МЕМЫ ⟩ Организация, работающая против российской пропаганды, сделала Кайю Каллас собакой

Геттер Трумси Limon.ee
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Организация, работающая против российской пропаганды, сделала Кайю Каллас собакой
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

Организация NAFO, которая набирает обороты в социальных сетях, символически сделала премьер-министра Кайю Каллас собакой. "Вы делаете хорошую работу", – сказала Каллас, похвалив организацию, борющуюся с российской пропагандой, и поблагодарив ее за собачью версию себя.

В воскресенье премьер-министр Эстонии Кая Каллас поделилась на своей странице в Twitter фотографией своей собачьей версии по кличке Фелла. «Мои приветствия ребятам из НАФО, вы делаете большую работу, противодействуя российской пропаганде и финансируя оборону Украины», – написал Каллас в социальной сети.

Она поблагодарил пользователя Twitter, который создал версию Феллы из Калласа. В качестве благодарности премьер-министр почти на сутки заменил фотографию своего профиля в Твиттере на символическое изображение собаки.

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