МЕМЫ ⟩ Организация, работающая против российской пропаганды, сделала Кайю Каллас собакой

В воскресенье премьер-министр Эстонии Кая Каллас поделилась на своей странице в Twitter фотографией своей собачьей версии по кличке Фелла. «Мои приветствия ребятам из НАФО, вы делаете большую работу, противодействуя российской пропаганде и финансируя оборону Украины», – написал Каллас в социальной сети.