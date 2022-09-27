Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 сентября

Стоит обсудить то, из-за чего прежде возникали разногласия. Найти компромисс будет гораздо проще, чем вы предполагали. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы обратиться за советом к человеку, опыту которого вы доверяете.

Овен

Не все вопросы удается решить так легко и быстро, как хотелось бы. В первой половине дня трудно будет избежать разногласий, причем часто они возникают из-за пустяков. Старайтесь быть снисходительными к чужим слабостям; так вам будет гораздо проще найти общий язык с окружающими. Вторая половина дня проходит спокойнее и плодотворнее. Именно в это время стоит сосредоточиться на полезных делах. Вы отлично с ними справитесь. Старайтесь проводить больше времени с близкими. Их радует ваше внимание. Не исключено, что появятся какие-то планы, в осуществлении которых помогут все члены семьи.

Телец

Вас ждет насыщенный день, полный полезных дел. Не всегда ясно, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, порой приходится решать несколько вопросов сразу. Это нелегко, но вы отлично справляетесь. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше. Не всегда удается быстро найти общий язык с окружающими. Люди, с которыми вы прежде отлично ладили, порой понимают вас неправильно, могут обижаться или сердиться без всякого повода. Но вы находите способ сгладить острые углы, избежать ссор. Порадуют встречи со старыми друзьями.

Близнецы