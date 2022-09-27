Вы можете добиться успеха в работе, отлично справиться с какими-то сложными делами. В первой половине дня можно сосредоточиться на том, что раньше не получалось. На этот раз звезды будут на вашей стороне, обстоятельства сложатся благоприятно, и удастся быстро достичь нужного результата. День подходит для важных разговоров, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 сентября
Стоит обсудить то, из-за чего прежде возникали разногласия. Найти компромисс будет гораздо проще, чем вы предполагали. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы обратиться за советом к человеку, опыту которого вы доверяете.
Овен
Не все вопросы удается решить так легко и быстро, как хотелось бы. В первой половине дня трудно будет избежать разногласий, причем часто они возникают из-за пустяков. Старайтесь быть снисходительными к чужим слабостям; так вам будет гораздо проще найти общий язык с окружающими. Вторая половина дня проходит спокойнее и плодотворнее. Именно в это время стоит сосредоточиться на полезных делах. Вы отлично с ними справитесь. Старайтесь проводить больше времени с близкими. Их радует ваше внимание. Не исключено, что появятся какие-то планы, в осуществлении которых помогут все члены семьи.
Телец
Вас ждет насыщенный день, полный полезных дел. Не всегда ясно, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, порой приходится решать несколько вопросов сразу. Это нелегко, но вы отлично справляетесь. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше. Не всегда удается быстро найти общий язык с окружающими. Люди, с которыми вы прежде отлично ладили, порой понимают вас неправильно, могут обижаться или сердиться без всякого повода. Но вы находите способ сгладить острые углы, избежать ссор. Порадуют встречи со старыми друзьями.
Близнецы
Сегодня многие дела даются вам легко. Часто помогают давние знакомые, люди, вместе с которыми вы решили немало сложных задач. День подходит для того, чтобы восстановить давние деловые связи, возобновить общение, прекратившееся из-за неудачного стечения обстоятельств. Уверенность в своих силах часто помогает добиться успеха. Порой вы беретесь за какие-то сложные дела и не сомневаетесь, что справитесь с ними отлично. Так и получается. Окружающих это удивляет и восхищает, ведь порой вы делаете то, что прежде казалось почти невероятным.
Рак
Начало дня будет удачным. Утром появляется много хороших идей, причем некоторые из них можно реализовать немедленно. Не откажут в помощи давние союзники, да и новые знакомые будут рады поддержать вас. Вы многому учитесь у других, почти не замечая этого. Вторая половина дня тоже складывается неплохо, хотя и оказывается более спокойной. Это отличное время для отдыха, каких-то приятных занятий, вызывающих у вас неподдельный интерес. Можно повидаться со старыми друзьями. Наверняка найдется масса интересных тем для разговора.
Лев
Вы отлично справитесь со всеми делами. Как бы ни складывались обстоятельства, вам удается сохранять спокойствие, не переживать по пустякам и доводить начатое до конца. Окружающие обращают внимание на ваши успехи, поэтому чаще обычного просят дать совет, поддержать. Вы стараетесь не отказывать и очень радуетесь, когда удается помочь кому-то. И с новыми знакомыми, и с близкими людьми вы ладите отлично. Часто достаточно пары минут разговора, чтобы понравиться человеку, завоевать его симпатию и доверие. Возможно начало дружеских или романтических отношений.
Дева
Вы хорошо справляетесь с новыми делами. Вы быстро разбираетесь, как лучше действовать, находите кратчайший путь к цели. Ваши идеи нравятся окружающим. Скорее всего, сегодня вы найдете не только надежных союзников, но и настоящих друзей. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять романтический характер. Постарайтесь решить самые важные задачи в первой половине дня. Позже могут возникнуть какие-то мелкие трудности, незначительные проблемы, из-за которых придется часто отвлекаться. Вечер подходит для романтического свидания, оно произведет самое приятное впечатление.
Весы
День будет ярким и насыщенным, полным удивительных событий. Вероятны необычные встречи, совпадения, которые натолкнут вас на интересные мысли. Не всегда удается сосредоточиться на чем-то одном, но вы отлично справляетесь с делами, даже если приходится часто отвлекаться. Хотя сегодня вам предстоит многое сделать, останется время и для отдыха. Полезно будет провести какие-то оздоровительные процедуры, они дают заметный эффект. Вечером захочется вернуться к давнему хобби. Оно вновь подарит массу позитивных эмоций.
Скорпион
День будет интересным и плодотворным. Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для окружающих. Порой приходится вмешиваться в чужие дела, но вы ведете себя так тактично, что никому не придет в голову обижаться или сердиться. Именно благодаря вашей деликатности могут заметно измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Старайтесь никуда не торопиться. Не все начатые дела можно завершить быстро, но если вы будете настойчивы и последовательны, то обязательно добьетесь нужного результата. Это касается не только работы, но и личных отношений.
Стрелец
Сегодня у вас будет шанс добиться успеха во многих делах. Вы не боитесь трудностей, понимаете: придется приложить усилия, чтобы одержать победу. Там, где другие отступают, вы продолжаете идти вперед. Удается оставить позади даже очень сильных соперников. Едва ли удастся избежать мелких ошибок. Вы постараетесь заметить и исправить их вовремя. Чем бы вы ни занимались, имейте в виду: сейчас лучше рассчитывать на свои силы, не ждать безусловной поддержки окружающих. Близкие не всегда сразу поддерживают ваши идеи; дайте им немного времени.
Козерог
Сегодня вам может быть непросто добиться успеха. На пути возникают преграды, причем часто это случается именно тогда, когда вы не ожидаете ничего подобного. Но вы не сдаетесь и справляетесь со всеми трудностями. Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции, именно ее подсказки часто помогают достичь цели. Радует и вдохновляет поддержка близких. Вы чувствуете, что не останетесь наедине с проблемами, что бы ни случилось. Вечер отлично подходит для того, чтобы строить планы, обсуждать их с тем, кто вам особенно дорог.
Водолей
День принесет много приятных неожиданностей, сюрпризов, которые поднимут настроение и запомнятся надолго. Вероятны заметные перемены к лучшему в деловой сфере. Вы сможете упрочить свои позиции, заручиться поддержкой влиятельных людей. Отношения, которые сейчас складываются как деловые, позже могут принять дружеский или романтический характер. Сегодня особенно полезно проявлять инициативу – и в деловой сфере, и в личных отношениях. Смело делитесь своими идеями, они наверняка получат поддержку. Некоторые Водолеи смогут осуществить давнюю мечту кого-то из близких.
Рыбы
Сегодня вам может быть непросто сосредоточиться на важном деле. Часто приходится отвлекаться, поэтому вы рискуете что-то забыть или перепутать, упустить из виду. Хорошо, что рядом есть человек, который вовремя подскажет, на что обратить внимание. Появляются необычные идеи, но реализовать их сразу едва ли удастся. Вы обязательно вернетесь к задуманному позже. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и перегрузок во второй половине дня. Это время хорошо подходит для отдыха. Вам нужна небольшая пауза, чтобы восстановить силы.