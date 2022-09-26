ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Русских в Европе не ждут»: члена волостной управы Вильянди обвинили в попытке угона самолета

Редакции порталов Limon и Elu24 установили личность мужчины, который схватил трубку стюардов на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Эстонии в Германию (Нюрнберг). Им оказался предприниматель и член волостной управы Вильянди Вильяр Лоху (партия «Отечество»). «Нет, я не сожалею о содеянном», – говорит политик, которого вывела из себя пророссийски настроенная пассажирка. По словам Лоху, женщина не оставила ему выбора, поэтому он схватился за микрофон бортпроводников.