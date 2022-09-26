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ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Русских в Европе не ждут»: члена волостной управы Вильянди обвинили в попытке угона самолета

Кетлин Крузе Эдгар Гергель
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«Русских в Европе не ждут»: члена волостной управы Вильянди обвинили в попытке угона самолета
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Аэропорт Нюрнберга, где произошло задержание
Аэропорт Нюрнберга, где произошло задержание Фото: Erakogu

Редакции порталов Limon и Elu24 установили личность мужчины, который схватил трубку стюардов на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Эстонии в Германию (Нюрнберг). Им оказался предприниматель и член волостной управы Вильянди Вильяр Лоху (партия «Отечество»). «Нет, я не сожалею о содеянном», – говорит политик, которого вывела из себя пророссийски настроенная пассажирка. По словам Лоху, женщина не оставила ему выбора, поэтому он схватился за микрофон бортпроводников. 

На прошлой неделе на портале Limon.ee вышел материал о странном рейсе из Таллинна в немецкий Нюрнберг 16 сентября 2022 года. Приземлившийся в Германии авиалайнер встречала полиция, мужчину, сидевшего в одном из первых рядов, задержали. 

Более подробно о случившемся читайте здесь: ВИДЕО 〉 Игра в стюарда на борту Ryanair закончилась для эстонца задержанием в аэропорту Германии

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