Максим Галкин показал, как гуляет в Карловых Варах

Гуляю по Карловым Варам. Такая красота. С погодой повезло, и вечером концерт,

– сказал на видео в сторис Максим.

Он также анонсировал концерт, который состоится в ноябре на Кипре.

Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

В пятницу артист выступил в Праге.

Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранных агентов». Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины. Позже артист записал видеообращение, в котором опроверг обвинение в получении финансирования со стороны Украины.

После этого его супруга Алла Пугачева сделала заявление.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», – написала она.