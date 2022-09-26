Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин в Instagram-сторис продолжает показывать будни своих гастролей. Сейчас артист находится с концертами в Европе, пишет RUS TVNET.
Максим Галкин показал, как гуляет в Карловых Варах
Гуляю по Карловым Варам. Такая красота. С погодой повезло, и вечером концерт,
– сказал на видео в сторис Максим.
Он также анонсировал концерт, который состоится в ноябре на Кипре.
В пятницу артист выступил в Праге.
Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранных агентов». Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины. Позже артист записал видеообращение, в котором опроверг обвинение в получении финансирования со стороны Украины.
После этого его супруга Алла Пугачева сделала заявление.
«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», – написала она.
Примадонна также отметила, что ее муж Максим Галкин желает Родине «процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».