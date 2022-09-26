Все из-за вакцинации: благотворительное выступление Сильвии Ильвес отменили за день до мероприятия

В воскресенье эстонская виолончелистка написала в социальных сетях:

«Воскресное утро в Таллинне! Перед завтрашним выступлением в Тартуской клинике я получаю голосовое сообщение от пианиста, который с грустью сообщает мне, что наше совместное выступление отменено, поскольку я ранее в СМИ выступала против вакцинации. Пианиста спросили, приедет ли он в Тарту, чтобы играть один, на что он ответил, что вся эта ситуация была довольно несправедливой по отношению к виолончелистке, поэтому он склоняется к тому, что не будет выступать один».

Отмена была объявлена больницей всего за один день. «Мы оба узнали об этом только сегодня, – написала Ильвес. – За день до концерта, который был запланирован за месяц вперед. К счастью, у нас впереди еще несколько концертов, и нашим совместным творчеством смогут насладиться те, кому важна именно музыка», – говорит музыкант.

Сильвия Ильвес призналась, что чувствует себя очень подавленной.

«Если искать положительные стороны, то теперь, по крайней мере, я знаю, что если бы не испуг вакцинации (о чем я сожалею до сих пор), я бы спокойно занималась творчеством. И Тартуская клиника – не единственное учреждение, которое бойкотирует теперь из-за этого, есть и другие...», – откровенно призналась Ильвес.

Ильвес сказала Elu24, что она очень огорчена случившимся. Оказалось, что руководитель больницы только накануне узнал, что артистка, которая приедет в больницу с благотворительным концертом – это Сильвия Ильвес. Поскольку ему не понравились высказывания виолончелистки во время пандемии, он решил отменить ее выступление.