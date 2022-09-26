Виолончелистка Сильвия Ильвес объявила в социальных сетях, что ее концерт, запланированный на понедельник в больнице в Тарту, отменен из-за ее высказываний в СМИ по поводу вакцинации. «Мне грустно. К сожалению, наша музыка не дойдет до пациентов», – сказала Ильвес в интервью Elu24.
Все из-за вакцинации: благотворительное выступление Сильвии Ильвес отменили за день до мероприятия
В воскресенье эстонская виолончелистка написала в социальных сетях:
«Воскресное утро в Таллинне! Перед завтрашним выступлением в Тартуской клинике я получаю голосовое сообщение от пианиста, который с грустью сообщает мне, что наше совместное выступление отменено, поскольку я ранее в СМИ выступала против вакцинации. Пианиста спросили, приедет ли он в Тарту, чтобы играть один, на что он ответил, что вся эта ситуация была довольно несправедливой по отношению к виолончелистке, поэтому он склоняется к тому, что не будет выступать один».
Отмена была объявлена больницей всего за один день. «Мы оба узнали об этом только сегодня, – написала Ильвес. – За день до концерта, который был запланирован за месяц вперед. К счастью, у нас впереди еще несколько концертов, и нашим совместным творчеством смогут насладиться те, кому важна именно музыка», – говорит музыкант.
Сильвия Ильвес призналась, что чувствует себя очень подавленной.
«Если искать положительные стороны, то теперь, по крайней мере, я знаю, что если бы не испуг вакцинации (о чем я сожалею до сих пор), я бы спокойно занималась творчеством. И Тартуская клиника – не единственное учреждение, которое бойкотирует теперь из-за этого, есть и другие...», – откровенно призналась Ильвес.
Ильвес сказала Elu24, что она очень огорчена случившимся. Оказалось, что руководитель больницы только накануне узнал, что артистка, которая приедет в больницу с благотворительным концертом – это Сильвия Ильвес. Поскольку ему не понравились высказывания виолончелистки во время пандемии, он решил отменить ее выступление.
«Это действительно очень печально! Мы с пианистом были готовы поехать и сыграть музыку для пациентов больницы в благотворительных целях. Больница не платит за выступление. К сожалению, наша музыка не дойдет до тех, кто в ней нуждается», – сказала Ильвес. Она отметила, что многие в больнице были против такого решения.