Что приготовил этот день? Гороскоп на 25 сентября

Весы

Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило. Именно поэтому окружающие сегодня особенно часто обращаются к вам за поддержкой и советами. Не всем вы в силах помочь, но стараетесь не оставаться в стороне от чужих проблем. Помните: все, что вы делаете для других, вам тоже идет на пользу. Стоит быть внимательнее там, где дело касается денег и имущества. Вы склонны к некоторой расточительности, можете совершать необдуманные покупки, тратить значительные суммы на то, без чего легко обойтись. Прежде чем заключить любую сделку, дважды подумайте, стоит ли делать это именно сейчас.

Скорпион

Осторожнее с новыми знакомыми. Обычно там, где дело касается людей и отношений, интуиция вас не подводит, но сегодня у нее, похоже, выходной. Есть риск довериться тому, кто совсем этого не заслуживает, или пойти на поводу у манипулятора. А вот на поддержку близких вы можете рассчитывать всегда; они будут на вашей стороне. Любимый человек сегодня особенно нуждается в вашем внимании. Будьте готовы выслушать и дать совет, поговорить о том, что вам, возможно, представляется незначительным. Вечер – время хороших идей. Их реализацией вы займетесь на следующей неделе.

Стрелец