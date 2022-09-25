У многих сегодня будет возможность разобраться в собственных чувствах, понять, чем были продиктованы те или иные поступки. Можно обсуждать с близкими непростые темы, искать ключ к преодолению давних разногласий. Умение выслушать тех, кто с вами не согласен, сегодня очень пригодится, пишет Dvorec.
Что приготовил этот день? Гороскоп на 25 сентября
Овен
День вряд ли будет особенно простым и совершенно безоблачным, но точно не принесет проблем, которые бы испортили вам настроение или заставили отказаться от задуманного. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и готовы на многое, чтобы достичь цели. Многие внимательно слушают вас и соглашаются с доводами, которые в другое время обязательно постарались бы опровергнуть. Возможны неожиданные встречи с людьми, по которым вы в последнее время очень скучали. Это подходящий день для того, чтобы восстановить давнюю дружбу, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Телец
Отличный день для того, чтобы заняться чем-то серьезным и важным для вас лично. Можно, например, вспомнить о деле, на которое долго не хватало времени. Сейчас вам удастся на нем сосредоточиться и добиться нужного результата. Некоторым Тельцам полезно будет вспомнить о старом хобби или вернуться к давно заброшенной учебе. И близкие люди, и новые знакомые хорошо понимают вас и во многом поддерживают. Иногда вам достаточно лишь сказать пару слов о своих планах – и кто-то сразу предлагает помощь в их осуществлении.
Близнецы
День будет хоть и довольно беспокойным, но интересным и плодотворным. Старайтесь избегать долгих споров, пустых разговоров; не стоит тратить на них время. Будет возможность помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, поддержать того, кто вам дорог. Могут решиться какие-то давние семейные проблемы. Если вы отправляетесь в поездку или проводите этот день далеко от дома, старайтесь особенно внимательно следить за своими вещами. Есть риск потерять что-то или забыть там, куда вы не хотели бы возвращаться.
Рак
На утро не стоит планировать обсуждение важных вопросов, особенно если вы сами не уверены в том, что знаете на них ответ. В это время из-за любого пустяка может возникнуть спор; вас это очень огорчает. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, договариваться с окружающими проще. Многих Раков поддерживают люди, от которых представители знака этого совсем не ожидали. Вторая половина дня радует удачными совпадениями. Часто именно благодаря им перед вами открываются новые возможности, появляется шанс достичь важной цели. Действуйте быстро, и у вас все получится.
Лев
День отлично подходит для любых дел, требующих творческого подхода, позволяющих дать волю фантазии. Вам нравится придумывать новое, искать собственные пути к цели. Не всегда ваши действия понятны окружающим. Но вряд ли кто-то станет требовать объяснений, ведь люди вам доверяют. Близкие радуют приятными сюрпризами и хорошими новостями. Вторая половина дня – отличное время для встречи со старыми друзьями. Найдется масса интересных тем для разговора. Возможны неожиданные предложения, от которых не захочется отказываться.
Дева
Благодаря настойчивости вы можете добиться того, что прежде казалось совершенно невероятным. Но возможности ваши небезграничны; и времени, и сил едва ли хватит на все. Поэтому старайтесь правильно расставлять приоритеты, выбирать самое важное. Тут лучше полагаться на интуицию, а не прислушиваться к советам со стороны. Если в первой половине дня вам будет проще действовать самостоятельно, то вторая отлично подходит для сотрудничества, объединения усилий, обсуждения общих планов. Ваш энтузиазм заражает многих. Порой достаточно поделиться идеей, и вот уже рядом оказываются люди, готовые помочь в ее осуществлении.
Весы
Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило. Именно поэтому окружающие сегодня особенно часто обращаются к вам за поддержкой и советами. Не всем вы в силах помочь, но стараетесь не оставаться в стороне от чужих проблем. Помните: все, что вы делаете для других, вам тоже идет на пользу. Стоит быть внимательнее там, где дело касается денег и имущества. Вы склонны к некоторой расточительности, можете совершать необдуманные покупки, тратить значительные суммы на то, без чего легко обойтись. Прежде чем заключить любую сделку, дважды подумайте, стоит ли делать это именно сейчас.
Скорпион
Осторожнее с новыми знакомыми. Обычно там, где дело касается людей и отношений, интуиция вас не подводит, но сегодня у нее, похоже, выходной. Есть риск довериться тому, кто совсем этого не заслуживает, или пойти на поводу у манипулятора. А вот на поддержку близких вы можете рассчитывать всегда; они будут на вашей стороне. Любимый человек сегодня особенно нуждается в вашем внимании. Будьте готовы выслушать и дать совет, поговорить о том, что вам, возможно, представляется незначительным. Вечер – время хороших идей. Их реализацией вы займетесь на следующей неделе.
Стрелец
Во всем, за что беретесь сегодня, вы проявляете такую целеустремленность и настойчивость, что добиваетесь блестящего результата, как бы ни складывались обстоятельства. И старые друзья, и новые знакомые охотно помогают вам. Не всегда они делают это бескорыстно, но вы этого и не ожидаете. Если первая половина дня будет посвящена, в основном, привычным делам, то во второй у вас появится возможность взяться за нечто совершенно новое, увлекательное и интересное. Это хорошее время для учебы: вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться.
Козерог
Отличный день для любых встреч. Можно обсуждать вопросы, из-за которых прежде возникало немало разногласий. На этот раз удастся быстро договориться, найти решение, которое всем понравится. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы давно в ссоре. Легко оставить в прошлом обиды, открыть новую страницу отношений. Первая половина дня проходит относительно спокойно, вторая приносит много ярких впечатлений. Возможны незапланированные поездки, часто связанные с какими-то семейными делами. Они запомнятся вам надолго.
Водолей
Начало дня едва ли обойдется без суеты. Успеть нужно многое, не всегда понятно, за что браться в первую очередь. Важно рассчитывать на свои силы. Окружающие порой не могут поддержать вас, даже если прежде обещали это. Но вы и сами отлично со всем справитесь, если поймете, на чем стоит сосредоточиться немедленно, а что можно отложить на потом. Вторая половина дня проходит спокойнее и благоприятнее. Многим Водолеям она преподносит приятные сюрпризы. Вероятны удачные совпадения. С них начнутся перемены к лучшему именно в той сфере, которая сейчас особенно важна для вас.
Рыбы
Благоприятный день. Он дает шанс добиться успехов во многих важных делах. Сделать это будет проще, если вы ничего не станете откладывать надолго, постараетесь провести утро максимально плодотворно. Вы быстро учитесь новому, многое схватываете на лету, легко делаете правильные выводы, располагая лишь обрывочной информацией. День отлично подходит для того, чтобы определиться с планами на будущее. Вы понимаете, чего на самом деле хотите добиться, и находите возможность сделать это в ближайшее время. Многим Рыбам сегодня помогают люди, которым представители знака когда-то оказали важные услуги.