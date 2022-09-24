Мы в Эстонии, возможно, не знаем, что наша волшебная страна попала в заголовки испанских статей о моде, и почти каждый испанец сегодня знает, что «Эстония – это модно!» Как такое могло произойти?
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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Женщины и ночи: испанец показал Эстонию такой, какой ее еще никто не видел
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Женщины и ночи: испанец показал Эстонию такой, какой ее еще никто не видел
Известный испанский дизайнер Хуан Дуйос на Неделе моды в Мадриде посвятил свою юбилейную двадцать пятую коллекцию Эстонии. Вдохновением для модельера послужило путешествие по Сетомаа и поездка на остров Муху, знакомство с местными традициями и дизайном.
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