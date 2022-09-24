Советуем узнать прямо сейчас, представителей какого знака Зодиака вам следует избегать любой ценой и по возможности вообще никогда с ними не пересекаться.
С кем по знаку Зодиака вам следует избегать отношений любой ценой
Овен – Рак
Вы слишком грубы, что порой заставляет Рака чувствовать себя ужасно. Эти люди любят поговорить о своих чувствах, но ваша грубость… для них это слишком. Рак наверняка вас разочарует, потому что в отличие от вас он предпочитает только говорить о проблемах, а не решать их.
Телец – Стрелец
Вы упрямы, а Стрелец является воплощением всего того, что вам не нравится в людях. Вы – домосед, а Стрельцу не сидится на месте, и этим он может довести вас до бешенства.
Близнецы – Дева
Дева утомляет вас до смерти. Эти люди слишком тихие. С Девой вас постоянно будет преследовать ощущение, что вы сделали что-то не так.
Рак – Водолей
Водолеи не любят показывать свои эмоции. Вы же постоянно выставляете чувства напоказ. Поэтому с Водолеем вы будете чувствовать себя ужасно.
Лев – Овен
Что бы ни случилось, Овен будет во всем с вами соревноваться. Он хочет находиться в центре внимания и не станет делиться с вами чужим вниманием. А вам вряд ли понравится иметь дело с тем, кто не будет переставать бросать вам вызов. Вам нужен человек, который будет вас поддерживать.
Дева – Рак
Если вы свяжете свою жизнь с Раком, то постоянно будете иметь дело с его нервными срывами. Раку хочется, чтобы вы его слушали, а не критиковали, но вы просто не можете не критиковать его.
Весы – Скорпион
Скорпионы слишком активные, вы просто не сможете с ними совладать. В начале отношений они могут казаться идеальными, но со временем очень быстро отдаляются от этого идеала.
Скорпион – Козерог
Козерог будет пытаться лишить вас свободы, а это последнее, чего вам сейчас хочется. И чем дольше вы будете позволять ему цепляться за вас, тем больше будете страдать.
Стрелец – Лев
В романтическом плане вам несомненно следует избегать друг друга. Иногда эти знаки могут подружиться, но в большинстве случаев отношения между Стрельцом и Львом носят чрезвычайно токсичный характер. Между вами двумя слишком много общего, и это делает романтику невозможной.
Козерог – Овен
Вы осторожны, а он - нет. Овен будет давить на вас сильнее, чем другие знаки Зодиака. И он не остановится ни перед чем, чтобы получить от вас желаемое.
Водолей – Телец
Телец недостаточно гибкий для вас в эмоциональном плане. У вас не получится изменить его, поэтому представителей этого знака следует избегать. Периодически вам будет хотеться разнообразия, что будет тут же пресекаться Тельцом.
Рыбы – Водолей
Ваши жизненные перемены всегда направлены в противоположные стороны. Не стоит позволять Водолею использовать вас, а он попытается это сделать, воспользовавшись вашей бескорыстностью.