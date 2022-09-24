С кем по знаку Зодиака вам следует избегать отношений любой ценой

Овен – Рак

Вы слишком грубы, что порой заставляет Рака чувствовать себя ужасно. Эти люди любят поговорить о своих чувствах, но ваша грубость… для них это слишком. Рак наверняка вас разочарует, потому что в отличие от вас он предпочитает только говорить о проблемах, а не решать их.

Телец – Стрелец

Вы упрямы, а Стрелец является воплощением всего того, что вам не нравится в людях. Вы – домосед, а Стрельцу не сидится на месте, и этим он может довести вас до бешенства.

Близнецы – Дева

Дева утомляет вас до смерти. Эти люди слишком тихие. С Девой вас постоянно будет преследовать ощущение, что вы сделали что-то не так.

Рак – Водолей

Водолеи не любят показывать свои эмоции. Вы же постоянно выставляете чувства напоказ. Поэтому с Водолеем вы будете чувствовать себя ужасно.

Лев – Овен

Что бы ни случилось, Овен будет во всем с вами соревноваться. Он хочет находиться в центре внимания и не станет делиться с вами чужим вниманием. А вам вряд ли понравится иметь дело с тем, кто не будет переставать бросать вам вызов. Вам нужен человек, который будет вас поддерживать.

Дева – Рак