Пт, 23.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, чья жизнь повернется на 180 градусов после 23 сентября

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, чья жизнь повернется на 180 градусов после 23 сентября
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба считает, что 23 сентября может стать судьбоносным днем для пяти представителей Зодиака. По ее мнению, большинство знаков звезды будут подталкивать к конфликтам, но их можно будет решить с самое ближайшее время. Главное – запастись терпением, пишет TopNews.

Овен

Он окажется первым, кого коснутся перемены этого дня. Овнам стоит заняться решением давно поставленных задач, которые раньше они откладывали в долгий ящик. Чтобы решить их эффективно, стоит прислушаться к интуиции, которая даст правильный ответ. Вполне возможно, что через месяц представители знака вспомнят, что именно 23 сентября их посетила некая гениальная мысль.

На слово окружению верить не стоит, подвергайте все сомнению, советует астролог. Все свободное время отдайте общению с близким человеком, и отложите все рабочие дела – эффекта от труда перед сном все равно не будет.

Лев

Львов начиная с 23 сентября ждут необычные ситуации, которые цари зверей могут повернуть в пользу себе. Главное для них – это не бояться шагнуть навстречу переменам. Если вы справитесь с боязнью, то дальше остановить вас будет невозможно, считает Глоба.

Редкий шанс нужно использовать для того, чтобы идти вперед и не опускать руки. Как и Овнов, Львов посетят новые идеи, способные повернуть жизнь и прогнать рутину как минимум на полгода вперед. Не исключено, что на работе вам поступят деловые предложения.

Дева

Работать, работать и еще раз работать, советует астролог Девам. Хотя этот трудолюбивый знак Зодиака не нуждается в дополнительной стимуляции. Просто трудиться будет легко, а полученный опыт точно пригодиться.

Судя по звездам, с 23 сентября Девам стоит ждать новых знакомств, через которые придут новые знания и умения. Одно но все-таки есть: в деловых вопросах стоить быть осмотрительнее. Тогда не придется потом делать работу над ошибками.

Водолей

Водолеи будут сиять, хотя не все их планы сбудутся. Радость будет диктовать интуиция, которая будет направлять Водолеев в сторону правильных решений.

На помощь придет и врожденная наблюдательность представителей знака, которая поможет им не упустить хорошую возможность – так, знакомство с новым человеком после 23 сентября даст шанс сменить работу и построить новую карьеру. Не лишним будет обсудить все случившееся с близкими – они не обязательно дадут совет, но натолкнут на нужное направление.

Рыбы

Рыбы начиная уже с текущей пятницы будут буквально купаться в интересных событиях. И смогут быстро реагировать на все ежедневные задачи. Им стоит прислушаться к окружающим, которые способны дать правильный совет.

Астролог советует Рыбам не стоит строить иллюзий и заниматься любимым делом – фантазировать. Хоть сутки поплавайте в реальности, и она даст вам повод для позитива. Главный совет Тамары Глобы – не пускайтесь в финансовые авантюры, звезды категорически против этого.

Ключевые слова
Наверх