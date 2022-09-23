Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, чья жизнь повернется на 180 градусов после 23 сентября

Овен

Он окажется первым, кого коснутся перемены этого дня. Овнам стоит заняться решением давно поставленных задач, которые раньше они откладывали в долгий ящик. Чтобы решить их эффективно, стоит прислушаться к интуиции, которая даст правильный ответ. Вполне возможно, что через месяц представители знака вспомнят, что именно 23 сентября их посетила некая гениальная мысль.

На слово окружению верить не стоит, подвергайте все сомнению, советует астролог. Все свободное время отдайте общению с близким человеком, и отложите все рабочие дела – эффекта от труда перед сном все равно не будет.

Лев

Львов начиная с 23 сентября ждут необычные ситуации, которые цари зверей могут повернуть в пользу себе. Главное для них – это не бояться шагнуть навстречу переменам. Если вы справитесь с боязнью, то дальше остановить вас будет невозможно, считает Глоба.

Редкий шанс нужно использовать для того, чтобы идти вперед и не опускать руки. Как и Овнов, Львов посетят новые идеи, способные повернуть жизнь и прогнать рутину как минимум на полгода вперед. Не исключено, что на работе вам поступят деловые предложения.

Дева

Работать, работать и еще раз работать, советует астролог Девам. Хотя этот трудолюбивый знак Зодиака не нуждается в дополнительной стимуляции. Просто трудиться будет легко, а полученный опыт точно пригодиться.