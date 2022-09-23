В Канаде к пожизненному заключению за убийтво собственной матери приговорили 24-летнего Райана Грэнтэма, который сыграл роль Джеффри Августина в популярном сериале «Ривердейл».
ВИДЕО ⟩ Актера «Ривердейла» приговорили к пожизненному заключению за убийство собственной матери
Преступление было совершено в 2020 году. Грэнтэм изначально собирался осуществить покушение на жизнь премьер-министраа Канад Трюдо, но не хотел, чтобы его мать узнала об этом. Поэтому, перед тем как отправиться осуществить свой замысел, сначала он убил свою мать, выстрелив ей в затылок из ружья, когда она сидела дома за пианино, пишет DailyMail.
Убив мать, Грэнтэм поменял свои планы и принял решение устроить «акт массового насилия» в Университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили ранее. Однако и на это актер не решился, пойдя в итоге в полицейский участок и во всем сознавшись.
Право на условно-досрочное освобождение Грэнтэм теперь сможет получить лишь после первых 14 лет за решеткой.
Хотя Райан всерьез думал о самоубийстве и употреблял слишком много марихуаны, он признан вменяемым. Убийство даже нельзя назвать непредумышленным, потому что Райан планировал его не один день, подкрадывался к матери с оружием, а непосредственно перед выстрелом просидел на лестнице таунхауса почти 15 минут, заряжая и разряжая свою винтовку 22 калибра, пишет Immigrant.today.
Когда Райан убил мать, он сделал запись в дневник, в которой извинился перед матерью и сестрой, и снял короткое видео с объяснениями своего поступка. Потом он сходил за пивом и марихуаной, приготовил коктейли Молотова, параллельно смотря кино на Netflix, накрыл тело матери простыней и лег спать. Утром 1 апреля Райан поехал убивать Трюдо. Перед отъездом он повесил на пианино четки и расставил зажженные свечи вокруг тела. Вечером покойную мать обнаружила Лиза, сестра Райана.
Помимо «Ривердейла», актер отметился в целом ряде фильмов и сериалов, включая «Сверхъестественное» и «Воображариум доктора Парнаса».