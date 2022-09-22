ВИДЕО ⟩ Признанный в России иноагентом рэпер Моргенштерн частным бортом вылетел в Таллинн

Алишер Тагирович родился 17 февраля 1998 года в Уфе (Россия), а в мае 2022 года был признан у себя на родине иностранным агентом. По мнению властей, рэпер получал спонсирование от властей Украины, а также от организации Yoola. При этом найти в Сети подобные компании не предоставляется возможным. Но при запросе поисковики выдают российскую торговую площадку от создателей VK.

До последнего не верилось, что певец прибудет в Эстонию, учитывая, что список российских граждан, которым разрешен въезд в страну, ограничен. В Россию из нашей страны не летают самолеты и не ходят поезда, поэтому вопрос транспортировки рэпера до последнего момента оставался открытым. Откуда он на самом деле летит, тоже не совсем понятно, ведь после просмотра видео невозможно догадаться, в каком аэропорту находится артист. Понятно одно – он летит частным бортом.

«Таллинн, мы летим», – подписал видео артист и ни слова не сказал, показал лишь жест «Виктория», обозначающий мир.

Стоимость билетов на концерт Моргенштерна в Таллинне сейчас от 45 до 85 евро.