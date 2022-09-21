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Перед сном люди ставят стакан с соленой водой под кровать: зачем они так делают

Limon.ee
Перед сном люди ставят стакан с соленой водой под кровать: зачем они так делают
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Стакан воды. Иллюстративное фото.
Стакан воды. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Многие могли слышать, что суеверные люди перед тем, как ложиться спать ставят соленую воду или под кровать, или возле кровати. Зачем? Объясняет «Главред».

Для чего ставят солёную вода возле кровати?

Считается, что если в помещении будет много отрицательной энергии, то это плохо отразится на всех членах семьи. Люди начинают болеть, у них появляется депрессия, а также в семье всё чаще возникают ссоры и конфликты.

Если у вас начало происходить что-то подобное, то в доме необходимо очистить энергетику. На ночь предки ставили защиту в виде стакана с водой, в которую клали соль.

Почему вода должна быть солёной?

Если вы считаете, что в вашем доме накопилось много всего отрицательного, то можно насыпать соли на листочек и разложить её по углам. Делать это желательно, когда никого не будет дома, и когда вам тоже нужно будет уйти по делам.

Солёная вода в стакане должна быть потому, что она становится магнитом и одновременно тюрьмой для отрицательно заряженной энергии. При помощи такого ритуала можно снизить влияние тёмных сил на организм человека.

Как правильно ставить энергетическую ловушку?

Необходимо взять стакан обычной воды и насыпать в него пару чайных ложек соли. Такую защиту нужно ставить на тумбочку у головы.

Наши предки считали, что тёмные силы в первую очередь стремятся овладеть мыслями человека. Именно в мыслях больше всего концентрируется негатива. Поэтому стакан с водой позволит избавиться от отрицательных эмоций.

Возле изголовья такая ловушка будет более всего эффективной. Но, старики считали, что ставить стакан с водой можно ставить и под кровать. Ведь именно в этом месте таится злая сила.

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