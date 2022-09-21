Перед сном люди ставят стакан с соленой водой под кровать: зачем они так делают

Для чего ставят солёную вода возле кровати?

Считается, что если в помещении будет много отрицательной энергии, то это плохо отразится на всех членах семьи. Люди начинают болеть, у них появляется депрессия, а также в семье всё чаще возникают ссоры и конфликты.

Если у вас начало происходить что-то подобное, то в доме необходимо очистить энергетику. На ночь предки ставили защиту в виде стакана с водой, в которую клали соль.

Почему вода должна быть солёной?

Если вы считаете, что в вашем доме накопилось много всего отрицательного, то можно насыпать соли на листочек и разложить её по углам. Делать это желательно, когда никого не будет дома, и когда вам тоже нужно будет уйти по делам.

Солёная вода в стакане должна быть потому, что она становится магнитом и одновременно тюрьмой для отрицательно заряженной энергии. При помощи такого ритуала можно снизить влияние тёмных сил на организм человека.

Как правильно ставить энергетическую ловушку?

Необходимо взять стакан обычной воды и насыпать в него пару чайных ложек соли. Такую защиту нужно ставить на тумбочку у головы.

Наши предки считали, что тёмные силы в первую очередь стремятся овладеть мыслями человека. Именно в мыслях больше всего концентрируется негатива. Поэтому стакан с водой позволит избавиться от отрицательных эмоций.