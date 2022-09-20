ВИДЕО ⟩ Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в страшном ДТП

По сведениям Yarnews.net, авария, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль, произошла днем 20 сентября на трассе «М8» в Ростовском районе.

«Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы», – рассказал изданию один из очевидцев ДТП.