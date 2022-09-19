Кошек этих шести пород нельзя пускать в постель ни при каких обстоятельствах

Шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)

У кошек породы шотландская вислоухая репутация очень дружелюбных питомцев, которые отлично ладят с детьми и собаками. Скоттиш-фолд – ещё одна вокальная порода, но её мяуканье и мурчание более мягкое. Внешне эти кошки не слишком агрессивны, но на деле они просто умело скрывают дерзкую сторону. Если оставите шотландскую вислоухую одну слишком надолго, пощады не ждите. В повседневной жизни она требует значительного внимания, поэтому, если вы часто отсутствуете дома, эта кошка не для вас.

Бенгальская кошка

Красивый раскрас этих хвостатых – постоянное напоминание о том, что они дикие по своей природе, всё потому, что представляют собой гибрид бенгальской и домашней кошек. Если хотите такого питомца домой, убедитесь, что выбранный вами экземпляр правильно одомашнен. У бенгальских кошек могут возникать поведенческие проблемы: они могут метить территорию или быть крайне агрессивными, если их основные потребности не удовлетворены. Если вы ищете не требующую особого ухода домашнюю кошку, бенгальская явно не подойдёт: с ней нужно заниматься, дрессировать и корректировать поведение.

Сфинкс

Сфинксы – гиперактивные кошки, которым нужно много игрового времени, но они также невероятно умны. Они способны обучаться трюкам, и некоторые владельцы говорят, что успешно научили сфинксов команде «апорт». Однако высокий интеллект в сочетании с низкой нагрузкой может привести к тому, что сфинкс будет загибаться от скуки. Постоянное развлечение этой породе необходимо во избежание агрессивного поведения.

Сиамская кошка