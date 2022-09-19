Со стороны хвостатые могут казаться ласковыми обаяшками, но на деле кошки этих пород — такие злыдни, что с ними лучше не иметь дел. И тем более не делить кровать.
Кошек этих шести пород нельзя пускать в постель ни при каких обстоятельствах
Агрессия со стороны животного – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы домашних кошек. Многие люди не знают, как с ней справиться. Что интересно, есть особенно нахальные породы хвостатых и об этом лучше узнать заранее, прежде чем завести питомца. Для некоторых независимое и дерзкое поведение кошки может стать неприятным сюрпризом, другие же, наоборот, узнают в домашнем любимце себя. Life cобрал список – ответ на вопрос, какие породы кошек самые агрессивные. Если вам и придtтся по вкусу кто-то из этих кошек, не спешите с ними миловаться, тем более нежиться в кровати – увы, не все породы подходят для «постельного режима».
Сингапурская кошка
Сингапурская кошка – одна из самых миниатюрных в нашем топе агрессивных пород. Эта красавица не способна причинить вреда, если навалится на хозяина всем весом. Зато она жаждет изучить владельца, карабкаясь и цепляясь за всё, до чего дотягиваются лапы. Так что ожидайте много царапин. Это невероятно музыкальная порода, поэтому, если кошке вдруг станет скучно, вы, скорее всего, услышите об этом раньше, чем увидите. Как правило, большинство хвостатых прощаются с гиперактивной игривостью по мере взросления, но сингапурских кошек это не касается.
Американская жесткошерстная кошка
Американскую жёсткошёрстную ещё называют проволочношёрстной – за необычный вид шерсти, которая напоминает пружинки. Такая кошка – идеальный компромисс между ласковым питомцем, не слишком требовательным и очень активным. Эти хвостатые умеют развлекать сами себя, но, если оставить в одиночестве слишком надолго, со скуки порушат мебель. Проволочные кошки – прирождённые охотницы, поэтому не удивляйтесь, если питомец будет радовать вас добычей в виде птичек или мышей.
Шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)
У кошек породы шотландская вислоухая репутация очень дружелюбных питомцев, которые отлично ладят с детьми и собаками. Скоттиш-фолд – ещё одна вокальная порода, но её мяуканье и мурчание более мягкое. Внешне эти кошки не слишком агрессивны, но на деле они просто умело скрывают дерзкую сторону. Если оставите шотландскую вислоухую одну слишком надолго, пощады не ждите. В повседневной жизни она требует значительного внимания, поэтому, если вы часто отсутствуете дома, эта кошка не для вас.
Бенгальская кошка
Красивый раскрас этих хвостатых – постоянное напоминание о том, что они дикие по своей природе, всё потому, что представляют собой гибрид бенгальской и домашней кошек. Если хотите такого питомца домой, убедитесь, что выбранный вами экземпляр правильно одомашнен. У бенгальских кошек могут возникать поведенческие проблемы: они могут метить территорию или быть крайне агрессивными, если их основные потребности не удовлетворены. Если вы ищете не требующую особого ухода домашнюю кошку, бенгальская явно не подойдёт: с ней нужно заниматься, дрессировать и корректировать поведение.
Сфинкс
Сфинксы – гиперактивные кошки, которым нужно много игрового времени, но они также невероятно умны. Они способны обучаться трюкам, и некоторые владельцы говорят, что успешно научили сфинксов команде «апорт». Однако высокий интеллект в сочетании с низкой нагрузкой может привести к тому, что сфинкс будет загибаться от скуки. Постоянное развлечение этой породе необходимо во избежание агрессивного поведения.
Сиамская кошка
Сиамские кошки известны как одни из самых агрессивных. Если у вас есть другие домашние животные, важно понимать, что сиамцы очень ревнивы и им потребуется много времени, чтобы привыкнуть к конкурентам. А ещё сиамские кошки очень требовательны, поэтому, если чувствуют, что не получают достаточного внимания от владельцев, могут наброситься на них.