ВИДЕО ⟩ Эстонско-финско-шведские горячие парни The Chainbone зажигают не по-детски

Группа была создана десятилетия назад и добилась известности в своем регионе, выступая как на местных фестивалях, так и в небольших клубах. Примечательно, что барабанщик Сергей Кутергин спецаильно переехал из Таллинна в Турку, чтобы присоединиться к The Chainbone, покинув при этом несколько групп в которых он играл в Эстонии.

Новый сингл Scream демонстрирует огромный потенциал музыкантов и обещает большую карьеру на международных фестивалях и аренах. The Chainbone имеют свой собственный стиль, который все же умещается в рамки классического рока, но при этом привносит и свои элементы современного звучания. В ближайшем будущем рокеры намерены приехать с концертом в Таллинн, о чем обязательно будет сообщаться в СМИ. А пока, смотрите клип и делитесь комментариями, понравилась ли вам песня?