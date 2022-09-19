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Светлана Лобода ответила на слухи о покушении в Латвии

Limon.ee
Светлана Лобода ответила на слухи о покушении в Латвии
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SOCHI, RUSSIA  AUGUST 24, 2021: Jury member, singer Svetlana Loboda looks on at the New Wave 2021 International Contest for Young Pop Singers. Vyacheslav Prokofyev/TASS
SOCHI, RUSSIA  AUGUST 24, 2021: Jury member, singer Svetlana Loboda looks on at the New Wave 2021 International Contest for Young Pop Singers. Vyacheslav Prokofyev/TASS Фото: Vyacheslav Prokofyev

Певица Светлана Лобода успокоила взволнованных поклонников после появления в Сети слухов о покушении на нее.

В одном из телеграм-каналов на прошлой неделе разместили информацию о нападении на Светлану Лободу, якобы совершенном в Латвии.

«Певица получила серьезные травмы и доставлена в реанимацию», – было указано в  посте, который молниеносно разлетелся по интернету.

«Ребята, это фейк! Все в порядке!» – заверила Светлана Лобода взволнованных подписчиков. А также добавила, что в Латвии такие происшествия невозможны, так как «Латвия на стороне правды! На стороне моей страны».

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