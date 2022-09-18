Вс, 18.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впустить

Limon.ee
Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впустить
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Что нужно сделать 19 сентября и как привлечь удачу в Михайлово чудо. «Главред» пишет, что до 19 сентября нужно было закончить все работы в поле и на огороде.

Верили, что 19 сентября начинаются первые заморозки.

Что нельзя делать 19 сентября в Михайлово чудо

  • Нельзя 19 сентября трудится и работать. Можно навлечь неприятности.
  • Нельзя 19 сентября ссориться. Можно привлечь проблемы.
  • Нельзя 19 сентября мыть голову и посещать салон красоты.
  • Нельзя ругаться и обижать людей.
  • Нельзя одалживать деньги и проводить финансовые операции.

Приметы на 19 сентября в Михайлов день

  • Если 19 сентября на деревьях будет иней, то зима будет снежной.
  • Если теплая погода 19 сентября, то будет долгая осень.
  • Если осиновые листья массово падают с деревьев, то зима будет снежной и морозной.
Ключевые слова
Наверх