«Русскiй воєнний корабль, iдi на*уй»: экс-президент Керсти Кальюлайд выложила фото из Киева

Керсти Кальюлайд после пробежки с солистом группы Okean Elzy Святославом Вакарчуком направилась прямиком на 17-ую Ялтинскую международную ежегодную конференцию украинских и иностранных политиков и предпринимателей, которая в этом году проходит в Киеве.