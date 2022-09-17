Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака

Дева

К вам тянутся люди, привыкшие использовать провокации и манипуляции для достижения целей. Не так-то легко и дать им отпор, и сохранить самообладание. Одним Девам в этом помогает опыт, другим дают отличные советы старые знакомые. Постарайтесь до середины дня завершить дела, начатые раньше, ведь позже вам предстоит взяться за что-то совершенно новое. Вечер обещает яркие впечатления тем, кто не останется дома, а захочет сменить обстановку, побывать в каком-то новом месте. Не обязательно отправляться далеко: даже совсем рядом с домом можно обнаружить что-то интересное.

Весы

Удачный день, плодотворный и интересный. Можно справиться с непростой задачей, решению которой вы отдали немало сил. Вероятны новые знакомства, часто очень приятные. Вы можете подружиться с теми, с кем прежде поддерживали лишь формальные отношения. Не исключено и начало романтической истории. Люди, которые хорошо вас знают, дают отличные советы; стоит к ним прислушаться. Возможно, вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни и как это можно сделать. Появляются неплохие идеи, но с их реализацией лучше не торопиться: благоприятный момент наступит чуть позже.

Скорпион