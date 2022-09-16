Мужчины этих четырех знаков Зодиака обрекают женщин на страдания

И даже если совсем уж идеальных людей не существует, есть мужчины – носители следующих знаков зодиака, которые отличаются невероятной требовательностью. Не только эти парни должны быть лучшими и самыми-самыми, а и их женщины тоже. Рассказываем, под какими звездами родились мужчины, кто готов меняться сам и строить вторую половинку, лишь бы показаться особенными в глазах окружающих, пишет Life.

4. Мужчина-Овен

Женщине, рожденной под первым знаком зодиакального круга, часто бывает очень трудно. А всё из-за соревновательного духа Овнов. Мужчина с этим знаком зодиака всегда стремится выигрывать и побеждать, навязывая такое настроение и избраннице. Только вот большинству дам соревнования с другими неинтересны, и из-за отказов второй половинки поддерживать эту игру мужчина-Овен часто злится. Импульсивность Овна и желание попробовать что-то новое могут стать ловушкой для дамы его сердца: часто придётся поощрять и участвовать в затеях неугомонного представителя стихии огня. Но, если партнёрша не выложится на все 100% или ей не понравится, это тоже вызовет у Овна обиду и злость, значит, и ссоры не избежать.

3. Мужчина-Телец