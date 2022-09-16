Сага с луковицами закончилась: женщина неделю гонялась за пропавшими луковицами тюльпанов

«Неделю длилась эта канитель», – заявила Эльо, подозревавшая, что ее обманули с цветочными луковицами, которые она купила в Bauhaus. Хотя проблема была сегодня решена, она поделилась этой историей, чтобы предупредить всех. «Я вообще не думаю о себе, а скорее о других».

Хотя, по словам магазина, женщина якобы была единственной, кто получил меньше цветочных луковиц, чем ожидалось, Эльо считает, что есть и другие, кого обманули. «Кампания была запущена, и другие тоже покупали. Не может быть, что я единственная».

На сайте магазина действует привлекательная акция: «Купи 4, плати за 3!». 9 сентября Эльо заказала четыре упаковки луковиц тюльпанов. «Я дождалась своего заказа». Однако, когда она открыла посылку, пришедшую через неделю, ее ждал неприятный сюрприз.

Кампания с цветочными луковицами в Bauhaus. Фото: Kuvatõmmis veebilehelt

«Посмотрела, что за бред – штук на 80 меньше!» Эльо заказала четыре упаковки с 50 луковицами тюльпанов, но в каждой упаковке было только 30 луковиц. «Я рассчитывала на 200 луковиц, а получилось только 120», – говорит женщина, которая все еще раздражена.

Дама немедленно связалась с магазином Bauhaus. «Я поговорила с продавцом и попросила позвать менеджера». Магазин якобы сказал Эльо, что у них нет пакетов с 50 цветочными луковицами, в продаже только упаковки по 30 луковиц. «Позже на сайте было сказано, что в продаже больше нет упаковок по 50 луковиц».