Эльо заказала луковицы тюльпанов в интернет-магазине, а получила на 80 луковиц меньше, чем ожидалось. Поэтому она неделю гонялась за пропавшими цветочными луковицами. Однако в пятницу проблема была решена, и любительница цветов получила десять луковиц в подарок, пишет Elu24.
Сага с луковицами закончилась: женщина неделю гонялась за пропавшими луковицами тюльпанов
«Неделю длилась эта канитель», – заявила Эльо, подозревавшая, что ее обманули с цветочными луковицами, которые она купила в Bauhaus. Хотя проблема была сегодня решена, она поделилась этой историей, чтобы предупредить всех. «Я вообще не думаю о себе, а скорее о других».
Хотя, по словам магазина, женщина якобы была единственной, кто получил меньше цветочных луковиц, чем ожидалось, Эльо считает, что есть и другие, кого обманули. «Кампания была запущена, и другие тоже покупали. Не может быть, что я единственная».
На сайте магазина действует привлекательная акция: «Купи 4, плати за 3!». 9 сентября Эльо заказала четыре упаковки луковиц тюльпанов. «Я дождалась своего заказа». Однако, когда она открыла посылку, пришедшую через неделю, ее ждал неприятный сюрприз.
«Посмотрела, что за бред – штук на 80 меньше!» Эльо заказала четыре упаковки с 50 луковицами тюльпанов, но в каждой упаковке было только 30 луковиц. «Я рассчитывала на 200 луковиц, а получилось только 120», – говорит женщина, которая все еще раздражена.
Дама немедленно связалась с магазином Bauhaus. «Я поговорила с продавцом и попросила позвать менеджера». Магазин якобы сказал Эльо, что у них нет пакетов с 50 цветочными луковицами, в продаже только упаковки по 30 луковиц. «Позже на сайте было сказано, что в продаже больше нет упаковок по 50 луковиц».
Менеджер Bauhaus Вероника призналась редакции, что это была техническая неисправность, которую тут же устранили. Кроме того, она подчеркнула, что луковицы предлагали выкупить обратно, но дама уже успела их посадить. В этот момент она подчеркнула, что когда вы получаете заказ, его обязательно нужно сначала проверить. Менеджер магазина заявила, что они сделают все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию.
Недельная луковая эпопея подошла к концу в пятницу. Если изначально магазин предлагал даме купон на скидку в десять евро, то сегодня они объявили, что готовы выслать недостающие 80 луковиц. «Позвонили и сказали, что вышлют недостающие луковицы», – обрадовалась Эльо. Поскольку в магазине есть только упаковки с 30 луковицами, женщина получит десять луковиц в подарок.
Вероника, менеджер Bauhaus, также сообщила в присланном письме: «Мы решили проблему с клиентом и вышлем ей недостающее количество».
Несмотря на хорошие новости, Эльо не может понять, почему клиент должен сам искать ответы и справедливость. «Я плачу деньги, жду луковицы, а затем мне приходится тратить свое время, чтобы с этим разобраться», – говорит Эльо, считая ситуацию несправедливой.