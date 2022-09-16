ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Тысячи людей съехались в Кадриорг на фестиваль «Свет шагает», чтобы насладиться неописуемой красотой

Под звуки барабанов, журчание фонтанов, аромат сладкой ваты и глинтвейна в воздухе, 15 сентября, в парке Кадриорг торжественно открылся любимый горожанами фестиваль света. Для просмотра шоу-программы на острове в центре Лебединого пруда, построенного аж в 1741 году, нужно было приходить заранее. Тысячи жителей и гостей эстонской столицы забыли этим вечером про осеннюю хандру и усталость и отправились в один из самых крупных парков Таллинна, еще и с многовековой историей.

Гости фестиваля Олег и Ксения решили провести этот осенний вечер романтично. Ксения на подобном мероприятии была уже в десятый раз, для Олега это третий фестиваль. По их мнению, перемены, которые произошли за эти даже несколько последних лет – просто невероятные. «А еще нам сегодня повезло с погодой. Сейчас нет дождя, это здорово!» – сказала Ксения.

Родители с маленькими детьми сначала пугаются репортера, но потом тоже уверенно и с радостью рассказывают о «Фестивале света» в Таллинне. Елена, ее дочь Виктория и внучка Юлия пребывают в неописуемом восторге и неоднократно в один голос повторяют: «Было очень классно!»