Что может быть более долгожданным, чем фестиваль «Свет шагает» в Таллинне?! Нет, речь идет не о вице-мэре эстонской столицы Владимире Свете, который, кстати, вечером 15 сентября тоже шагал и дошагал до самого Лебединого пруда и около девяти часов вечера оказался на острове в его центре и обратился к жителям города с приветственной речью.
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Тысячи людей съехались в Кадриорг на фестиваль «Свет шагает», чтобы насладиться неописуемой красотой
Под звуки барабанов, журчание фонтанов, аромат сладкой ваты и глинтвейна в воздухе, 15 сентября, в парке Кадриорг торжественно открылся любимый горожанами фестиваль света. Для просмотра шоу-программы на острове в центре Лебединого пруда, построенного аж в 1741 году, нужно было приходить заранее. Тысячи жителей и гостей эстонской столицы забыли этим вечером про осеннюю хандру и усталость и отправились в один из самых крупных парков Таллинна, еще и с многовековой историей.
Гости фестиваля Олег и Ксения решили провести этот осенний вечер романтично. Ксения на подобном мероприятии была уже в десятый раз, для Олега это третий фестиваль. По их мнению, перемены, которые произошли за эти даже несколько последних лет – просто невероятные. «А еще нам сегодня повезло с погодой. Сейчас нет дождя, это здорово!» – сказала Ксения.
Родители с маленькими детьми сначала пугаются репортера, но потом тоже уверенно и с радостью рассказывают о «Фестивале света» в Таллинне. Елена, ее дочь Виктория и внучка Юлия пребывают в неописуемом восторге и неоднократно в один голос повторяют: «Было очень классно!»
Не все экспозиции фестиваля в Кадриорге так однозначны. Длинные матерчатые белые ленты на деревьях сразу же многим почему-то напомнили туалетную бумагу. Но наша редакция так не считает. Пожалуй, это один из самых любимых объектов этим вечером в Кадриорге. Хотя бы потому, что здесь точно не экономили на электричестве. Яркие прожекторы освещают данный арт-объект, а сотни людей попеременно приходят сюда фотографироваться. В какие-то моменты даже приходится занимать очередь.
Если вы в четверг вечером работали или просто не слышали о фестивале, который начался в 20:30 15 сентября, для вас есть радостные новости. Дорогое электричество не помешает столичным властям продолжить радовать таллиннцев и гостей города в ближайшие дни. Для тех, кто вообще не сможет выбраться на фестиваль, есть портал Limon.ee, который сделал не только яркие снимки, но и снял красочное видео.
Смотрите видео с «Фестиваля света»!
С 15 сентября и до субботы в парке Кадриорг, парке Паэ, Старом Таллинне и парке Мянни в Мустамяэ зажгут тысячи огней, приглашая горожан и гостей столицы в путешествие. В этом году темой фестиваля «Свет шагает» стали «Истории в ночи».
Вице-мэр Владимир Свет рассказал, что на фестивале будут зажжены тысячи огней и свечей, они будут указывать путь и создадут удивительную атмосферу. В первый же вечер мы проверили его слова и не пожалели. Хотя из толпы доносились разные мнения. Нашлись те, кто считает, что зря потратил время, придя сюда.
«Традиционный фестиваль, который зародился в Кадриорге, со временем стал любимым мероприятием горожан, поэтому мы хотим расширить его и провести также в других районах города, чтобы предложить людям положительные эмоции. Культура в широком смысле и конкретнее – литература – озаряют нас светом и помогают двигаться вперед, это своего рода маяки в путешествии нашей жизни. Поэтому фестиваль в этом году не просто указывает дорогу в темноте, но также рассказывает истории, – сказал Свет. – Приглашаем всех горожан завершить летний парковый сезон и захватить с собой в долгую зиму тепло огней и положительные эмоции».
В этом году фестиваль света помимо Кадриорга, Старого города и парка Паэ охватит также Мустамяэ, мероприятия пройдут в парке Мянни. Кроме того, в сотрудничестве с Эстонским Союзом писателей на здании Дома писателей будут отображаться видеопроекции. Фестиваль начался сегодня вечером в парке Паэ – там в 20 часов прошла поэтическая программа со световым и видео-шоу. Путь из парка Паэ в Кадриорг осветили огнями, и гости смогли пройти в Кадриорг по яркой лестнице Екатерины. Мы же с фотокорреспондентом побывали на торжественном открытии «Фестиваля света», которое прошло в Кадриорге у Лебединого пруда сегодня в 20:30, насладились прекрасной атмосферой, представлением поющих фонтанов и барабанным шоу.
В парке Кадриорг фестиваль пройдет также в пятницу, 16 сентября, началом в то же время – в 20:30. В Старом городе 16 сентября в 20 часов у башен Вируских ворот состоится представление артистов жанра огненного шоу, с 20:15 до 23:00 на стенах башен будет осуществляться проекция под названием «Времена года», в 21:00 огненное шоу пройдет в зеленой зоне улицы Харью, а в 21:30 перед кинотеатром «Сыпрус» состоится световое представление «Большая малярная работа». Эстонский Союз писателей отмечает в этом году 100-летие, а Таллиннский Дом писателя – 60-летие, в честь этого в пятницу, 16 сентября, с 20:30 до 23:00 на здание будет проектироваться видео, иллюстрирующее произведения пяти писателей, которые жили в этом доме. В субботу, 17 сентября, с 20:15 до 23:00 в Старом городе на стенах башен Вируских ворот вновь будет показана проекция «Времена года».
Впервые в Мустамяэ, в парке Мянни также пройдет часть программы фестиваля. В субботу, 17 сентября, в 20:20 состоится представление «История Мустамяэ – машина отражений», выступят артисты жанра огненного шоу, парк украсят световые инсталляции.
Смотрите галерею, сделанную 15 сентября на «Фестивале света» в Кадриорге, также наслаждайтесь потрясающим видео только на Limon.ee! Не забывайте делиться новостью на своих страницах в соцсетях.