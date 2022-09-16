СКОЛЬКО НОВИНОК! ⟩ Узнай, какие фильмы появились в прокате в кинотеатрах Таллинна, которые можно посмотреть уже на этих выходных

Марго и Гриффин вполне могут стать идеальной парой. Единственная проблема в том, что они никогда не встречались, и оба собираются связать себя узами брака с другими людьми. Но все это вот-вот изменится, когда судьба сведет их вместе и откроет глаза на настоящую любовь.

Тесса уже не та наивная и доверчивая девушка, чей мир до глубины души был потрясен встречей с красавцем Хардином, которого она полюбила. Она должна раз и навсегда решить, стоит ли продолжать страстные отношения, которые приносят много разочарований и неопределенности. Хардин – очень сложный человек, постоянно борющийся со своими внутренними демонами, а раскрывающиеся секреты его отца вносят еще большую путаницу в его жизнь.

В Сиэтле Тесса переживает страшный удар судьбы. Сейчас ей, как никогда, необходимо присутствие Хардина, его объятия, советы и поддержка, но вместо этого он отталкивает ее и погружается в свои мысли. В самый тяжелый момент Тесса остается совсем одна! Теперь ей приходится надеяться только на себя и своих старых друзей. Но как только она решает начать новый жизненный этап, – на горизонте вновь появляется Хардин. Поняв, как сильно он обидел Тессу, парень возвращается не только для того, чтобы извиниться, но и для того, чтобы раскрыть маленький секрет – он пишет книгу, в которой будет описана история их страстной любви. Хардин признается, что Тесса внесла в его жизнь много счастья, о котором весь мир узнает из его книги.