СКОЛЬКО НОВИНОК! ⟩ Узнай, какие фильмы появились в прокате в кинотеатрах Таллинна, которые можно посмотреть уже на этих выходных

Комедия, мелодрама

Обладатели «Оскара» Джордж Клуни и Джулия Робертс возвращаются на большой экран в романтической комедии «Билет в рай» в роли бывших супругов, выполняющих совместную миссию на Бали, чтобы не дать любимой дочери совершить те же ошибки, что и они когда-то. Hовая романтическая комедия режиссера фильмa «Мамма миа! Here We Go Again» – это история о неожиданно сладкoм сюрпризe второгo шанса.