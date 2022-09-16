Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака

Могут непросто складываться личные отношения. Даже людям, которые прежде отлично ладили, порой трудно найти общий язык, подобрать нужные слова. Недопонимание огорчает, но к серьезным конфликтам, к счастью, не приводит.

Овен

Нужно многое успеть, но не всегда ясно, за что стоит браться в первую очередь. Часто вы оказываетесь в самом центре захватывающих событий и из-за этого забываете о запланированных делах, обещаниях, которые дали раньше. Следите за тем, чтобы новые идеи и планы не мешали вам решать текущие вопросы, вовремя разбираться с повседневными задачами. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью и советами. В ваших силах сделать много полезного. Помните: поддерживая других, вы укрепляете собственные позиции.

Телец

Непросто, но очень важно сохранять спокойствие, особенно в начале дня. Вы рискуете совершить серьезные ошибки, если пойдете на поводу у эмоций, поддадитесь на провокации. Порой непросто складываются отношения с окружающими. Новые знакомые не всегда искренни, порой говорят совсем не то, что думают. Прислушайтесь к интуиции, ее подсказки помогут избежать ошибок. Не всегда удается вовремя завершить начатое. Часто приходится менять планы из-за того, что в ваши дела вмешиваются окружающие. Сначала это может раздражать, но вскоре вы поймете, как извлечь пользу из происходящего.

Близнецы