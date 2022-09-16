День дает шанс добиться больших успехов. Звезды поддерживают тех, кто настроен решительно, так что стоит отбросить сомнения и начать движение к цели. Поначалу могут возникать трудности, но если вы проявите настойчивость, то наверняка найдете способ преодолеть все преграды. Даже к рутинным делам удается подойти творчески; так вы справитесь с ними гораздо быстрее, пишет Дворец.
Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака
Могут непросто складываться личные отношения. Даже людям, которые прежде отлично ладили, порой трудно найти общий язык, подобрать нужные слова. Недопонимание огорчает, но к серьезным конфликтам, к счастью, не приводит.
Овен
Нужно многое успеть, но не всегда ясно, за что стоит браться в первую очередь. Часто вы оказываетесь в самом центре захватывающих событий и из-за этого забываете о запланированных делах, обещаниях, которые дали раньше. Следите за тем, чтобы новые идеи и планы не мешали вам решать текущие вопросы, вовремя разбираться с повседневными задачами. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью и советами. В ваших силах сделать много полезного. Помните: поддерживая других, вы укрепляете собственные позиции.
Телец
Непросто, но очень важно сохранять спокойствие, особенно в начале дня. Вы рискуете совершить серьезные ошибки, если пойдете на поводу у эмоций, поддадитесь на провокации. Порой непросто складываются отношения с окружающими. Новые знакомые не всегда искренни, порой говорят совсем не то, что думают. Прислушайтесь к интуиции, ее подсказки помогут избежать ошибок. Не всегда удается вовремя завершить начатое. Часто приходится менять планы из-за того, что в ваши дела вмешиваются окружающие. Сначала это может раздражать, но вскоре вы поймете, как извлечь пользу из происходящего.
Близнецы
Вы гораздо больше, чем обычно, переживаете по пустякам, и часто принимаете близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Напрасно! Сегодня оптимизм, уверенность в успехе и собственном везении были бы очень полезны. Чем раньше вы отбросите сомнения и тревоги, тем быстрее добьетесь первых успехов. Заниматься привычной работой легко и приятно. Если вы хорошо понимаете, что именно делаете и зачем, то почти не чувствуете усталости. Ваш энтузиазм заразителен и нравится многим. Наверняка найдутся желающие познакомиться с вами поближе, подружиться.
Рак
Благоприятный день, хоть и очень беспокойный. Вы полны энергии, готовы взяться за что-то совершенно новое или вернуться к делу, казавшемуся почти безнадежным. Но прежде, чем сделать какие-то конкретные шаги, стоит подумать, какие последствия они будут иметь. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что сегодня проявили предусмотрительность. Этот день отлично подходит для встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Особенно стараться не понадобится: будьте собой, ведите себя естественно, и все получится.
Лев
Не тревожьтесь. Этот день едва ли будет совершенно безоблачным, но серьезных проблем он вам не принесет. Возможны неудачные совпадения, досадные ошибки. Не позволяйте им испортить вам настроение. Все можно быстро исправить, если вовремя начать действовать, а не тратить время на печальные размышления. Многие готовы поддержать вас, но далеко не со всеми стоит делиться с секретами. Говорить о действительно важных вещах стоит с теми, кто хорошо вас знает. Вечер обещает приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся и вас, и ваших близких.
Дева
Старайтесь вести себя миролюбиво и дружелюбно. Сегодня это не так-то просто: окружающие дают массу поводов для критических замечаний, ироничных высказываний и даже довольно обидных шуток. Но если вы проявите снисходительность к чужим слабостям, все будут за это благодарны. День отлично подходит для того, чтобы строить планы и разрабатывать стратегии. Вы не только правильно оцениваете свои силы, но и можете достаточно точно предсказать, как будут развиваться события. О принятых сегодня решениях вы наверняка не будете сожалеть.
Весы
Несмотря на то, что в первой половине дня возникают какие-то трудности, вы не падаете духом и не теряете уверенности в успехе. Изменить ситуацию к лучшему удается довольно быстро: времени зря вы не тратите, путь к цели выбираете кратчайший. Середина дня подходит для встреч с потенциальными работодателями, будущими деловыми партнерами. В это же время могут появиться необычные идеи, касающиеся бизнеса. Вторая половина дня будет очень плодотворной, к вечеру вы сами удивитесь тому, сколько полезного успели сделать. Близкие будут рады вашим успехам.
Скорпион
Появляется много интересных идей. Хочется реализовать задуманное немедленно, но здравый смысл подсказывает: обстоятельства для этого сейчас не самые благоприятные, стоит подождать немного. Так что запаситесь терпением и постарайтесь сосредоточиться на повседневных делах. Они, возможно, и не дают шанса добиться головокружительных успехов, но внимания тоже требуют. Вероятны приятные знакомства, а также встречи с людьми, которые могут быть вам полезны с деловой точки зрения. Не стоит особенно стараться произвести хорошее впечатление. Просто будьте собой – и все вокруг будут в восхищении.
Стрелец
Если вы заняты серьезным делом и хотите справиться с ним отлично, действуйте самостоятельно. Даже с теми, кто действительно хочет помочь, сегодня сложно договориться, а от менее заинтересованных союзников будет больше вреда, чем пользы. У вас достаточно знаний, энергии и опыта, чтобы справиться со всеми трудностями. А вот отдыхать стоит в компании – конечно, хорошей. Общение с людьми, разделяющими ваши интересы, увлечения и взгляды, неизменно вдохновляет и поднимает настроение. Друзья часто предлагают что-то интересное, любимый человек удивляет приятными сюрпризами.
Козерог
Как бы вам ни хотелось во всем действовать самостоятельно, свести к минимуму пустые разговоры и избежать долгих обсуждений, сегодня это едва ли удастся. Куда вероятнее другое: нужно будет искать союзников и объяснять, какой именно поддержки вы от них хотите, а также думать о том, как заинтересовать каждого. Лучше избегать любого риска там, где дело касается финансов и имущества. Во всем, что связано с деньгами, ваша интуиция, увы, может ошибаться. Зато в личных отношениях можно доверять ей беспрекословно.
Водолей
В начале дня вам предстоит многое сделать. Это не самое простое время, но очень плодотворное. Можно справиться с тем, что долго не получалось, успешно завершить дело, которому прежде было отдано немало сил. Ваши победы не останутся незамеченными. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах, поймут, как сильно ошибались. Вторая половина дня будет совсем другой, легкой и приятной. Удача сама идет в руки, а вы не упускаете возможности исполнить все свои желания, воплотить мечты в жизнь. Возможно начало романтической истории.
Рыбы
Начало дня будет довольно беспокойным. На это время трудно что-то планировать: обстоятельства быстро меняются, порой происходит то, чего никто не ожидал. Иногда приходится принимать решения буквально на ходу, и нельзя сказать, что в такие моменты вы чувствуете себя уверенно и сохраняете хладнокровие. Вторая половина дня проходит гораздо проще и приятнее. У вас многое получается, со многими делами вы справляетесь быстро. Друзья делятся отличными новостями. Вероятны приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с родственниками.