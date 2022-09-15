Пока Максим Галкин активно гастролирует за границей, Алла Борисовна сидит с детьми и помогает им в учебе. Сегодня шоумен показал милое видео, на котором артистка собирает Лизу и Гарри в школу.
«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Пугачева собирает детей на учебу
«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Пугачева собирает детей на учебу
На ролике Лиза, Гарри и Алла Борисовна сидят за завтраком и мило беседуют. «Школьники мои! Такие дружненькие!» – умиляется 73-летняя Пугачева.
Галкин, обещавший недавно, что в его блоге больше не будет контента с детьми, не удержался и опубликовал данное видео. Уже более полугода шоумен проживает за границей и дает концерты по всему миру. В Россию Максим Галкин пока возвращаться не собирается возвращаться, пишет StarHit.
«Какие милые детки! Привет Алле Борисовне!»; «Обожаю вашу семью!»; «Спасибо за ролик, очень мило!»; «Максим, у вас прекрасная семья!» – отметили пользователи Сети.
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