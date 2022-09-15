«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Пугачева собирает детей на учебу

На ролике Лиза, Гарри и Алла Борисовна сидят за завтраком и мило беседуют. «Школьники мои! Такие дружненькие!» – умиляется 73-летняя Пугачева.

Галкин, обещавший недавно, что в его блоге больше не будет контента с детьми, не удержался и опубликовал данное видео. Уже более полугода шоумен проживает за границей и дает концерты по всему миру. В Россию Максим Галкин пока возвращаться не собирается возвращаться, пишет StarHit.