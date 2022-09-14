ВИДЕО ⟩ Группа КИНО выпустила клип впервые за десять лет!

«Все, что нам нужно – это несколько слов и новое видео на песню «Место для шага вперед».

И, наконец, мы готовы его представить! Соло на трубе – крутейший Роман Парыгин.

Это первая часть коллаборации группы КИНО с другими музыкантами. Снимали в новом помещении легенадрной студии «Добролет» в Петербурге.

Делитесь впечатлениями в комментариях и приходите на наши концерты, чтобы петь вместе с КИНО.»