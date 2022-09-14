Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ждет счастье после 14 сентября

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака, определив четырех представителей Зодиакального круга, которых, по словам специалиста, ждет счастье после 14 сентября 2022 года. Она уверена, что для этих четырех знаков вторая половина месяца пройдет спокойно и гармонично, без каких-либо серьезных потрясений.

Так, РАКАМ Тамара Глоба рекомендует принимать быстрые решения. В этом случае результаты ваших действий принесут самые большие плоды из всех возможных. Период отметится профессиональным ростом, благоприятным вниманием начальства и противоположного пола. Используйте это время для личного роста и налаживания отношений с окружающими.

Благоприятный период наступает в жизни ДЕВ. Вы можете провести его с близкими и дарить им свое внимание и общение. Семейные узы поддержат вас в будущем, поэтому отдать ресурсы на отношения сейчас – очень хорошее вложение энергии для вашего дальнейшего развития.

ВЕСЫ могут расслабиться с 14 сентября 2022 года. Вас ожидает размеренный и неторопливый тем работы. Запланируйте время на отдых и встречу с близкими. Благоприятны будут короткие поездки. Хорошо пройдет запланированный отпуск.

КОЗЕРОГИ получат уникальное время для того, чтобы заняться собой. Вопросы личного развития, ухода за собой, своим телом и здоровьем – все это будет очень благоприятно для вас в это время.