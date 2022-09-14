Прийду Хейнроос начал работать в Русском театре: язык русский, но я справлюсь!

Солист группы Respekt Кердо Мелдер радостно объявил в социальных сетях новость о своем друге Хейнроосе: он начал работать в Русском театре! «Жизнь полна неожиданных сюрпризов», – написал музыкант в своем посте Facebook. «Сегодня у нас есть большой повод для праздника! Да здравствует наш Прийду!» – ликует Кердо.

Сам Прийду признается, что на прошлой неделе его жизнь действительно пошла в гору, и он был принят на работу в качестве постановщика в Русский театр Эстонии.

«Рабочий язык русский, на котором я не очень свободно говорю, но я справлюсь, я уже работал в русскоязычной среде», – говорит Прийду.

«Меня всегда восхищал театр! Работа действительно классная и разнообразная, а мои коллеги – это коллеги мечты», – говорит восторженный Прийду. К слову, давняя подруга Прийду Диана Клас также работает в Русском театре синхронным переводчиком.

Прийду Хейнроос попал в больницу с ножевыми ранениями. Фото: Erakogu