Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака

Лев

Звезды настоятельно советуют Льву заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой. Идет ли речь о карьерных планах Льва или же о том, как устроить свою личную жизнь, 15 сентября – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это, Лев сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам.

Дева

У Девы есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ей продвинуться вперед. Возможно, ей удастся случайно услышать то, что не предназначалось для ее ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Дева может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Весы

Весам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Весы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это 15 сентября – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Скорпион