Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то звезды гороскопа обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что верный мат, который вы так долго готовили своему противнику, придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
В течение дня Телец будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Телец сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Телец не найдет достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.
Близнецы
Близнецы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у Близнецов получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие: Близнецы должны четко понимать всю логику процесса, кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для них.
Рак
Это отличный день для того, чтобы Рак завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды говорят, что Раку может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Рак может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру или судьбу.
Лев
Звезды настоятельно советуют Льву заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой. Идет ли речь о карьерных планах Льва или же о том, как устроить свою личную жизнь, 15 сентября – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это, Лев сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам.
Дева
Весы
Весам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Весы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это 15 сентября – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.
Скорпион
В каком-то вопросе от Скорпиона может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды не советуют Скорпиону торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, Скорпиону не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Скорпион думает, появится еще и третий вариант?
Стрелец
Каким бы опытом Стрелец ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным, или же начальство возьмет Стрельца под свой личный контроль. А может быть, Стрелец почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.
Козерог
Гороскоп предлагает Козерогу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Козерога вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но 15 сентября – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Козерог обнаружит, что на своем месте он уже достиг «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.
Водолей
Рыбы
Рыбам в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у них то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих вряд ли будет совпадать с мнением Рыб, что может порой их удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Рыбам уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день, сообщает 1001goroskop.ru.