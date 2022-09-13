Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 сентября

Лучше отложить обсуждение любых важных вопросов до второй половины дня. Именно в это время проще будет достичь компромисса, найти решение, которое понравится всем. Чем ближе вечер, тем проще справляться со многими делами. К тому же в голову приходят отличные идеи, которые можно реализовать немедленно.

Овен

Если на этот день вы запланировали что-то сложное и важное, запаситесь терпением. Едва ли достичь нужного результата удастся быстро. Куда вероятнее, что придется предпринять несколько попыток, а также потратить некоторое время, объясняя своим союзникам и помощникам, чего же, собственно, вы от них хотите. Там, где речь не идет о делах и совместной работе, трудностей в общении не возникает. Друзья предлагают много интересного, интуиция подсказывает, что тянуть с ответом не стоит – лучше скорей согласиться.

Телец

Отличный день, подходящий для важных дел, ответственных встреч и судьбоносных решений. Вам нужно лишь несколько минут, чтобы правильно оценить неоднозначную ситуацию, разобраться в том, что для других оказалось слишком сложным. Возможны приятные сюрпризы, в том числе финансовые. Если вам хочется произвести на кого-то сильное впечатление, стоит встретиться с этим человеком сегодня. Вы обаятельны. Многие замечают это, хотят подружиться или познакомиться поближе. Не исключено начало романтической истории.

Близнецы