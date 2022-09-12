Астропрогноз Василисы Володиной: как действовать 12–18 сентября, когда Меркурий вовсю ретроградит

Как действовать во время ретроградного Меркурия – с 10 сентября по 2 октября

Ретроградность Меркурия подчеркивает, что сейчас необходимо увлекаться не отношениями, а практическими делами, практической проработкой, исправлением ошибок. С 20 августа по 17 октября многие дела могут закольцовываться, что-то может пробуксовывать. Многие люди будут ощущать, словно ходят по кругу. Начинать доводить текущие дела до ума, действовать стоит только после 17 октября, посоветовала астролог Володина.

Ретро-Меркурий не нужно считать великим и ужасным. Это довольно частый фактор, который встречается три – четыре раза в год. И да, на три недели начинает замедлять всю нашу жизнь. Ретро-Меркурий – это знак того, что мы в своих желаниях, в своей текучке повседневной забежали впереди процесса жизни

Ретро-Меркурий не нужно считать великим и ужасным. Это довольно частый фактор, который встречается три – четыре раза в год. И да, на три недели начинает замедлять всю нашу жизнь. Ретро-Меркурий – это знак того, что мы в своих желаниях, в своей текучке повседневной забежали впереди процесса жизни.

В период ретроградного Меркурия придерживайтесь следующей тактики:

• не планировать ничего нового, особенно больших дел, свершений;

• не совершать важных покупок;

• под любую деятельность выделять больше времени;

• быть готовым столкнуться со старыми задачами и ошибками;

• не делать ничего наспех, на лету, на скаку, погружаться в вопросы с головой;