После смерти Елизаветы II Миддлтон и Уильям получили титул герцогов Корнуэльских и расширили вместе с этим свои полномочия. Также супруги обогатились – теперь их можно назвать миллиардерами, пишет StarHit.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II
Сейчас состояние новоиспеченных герцогов Корнуэльских, по сообщению западных изданий, составляет 1,1 млрд фунтов. Помимо всего прочего, во владения Уильяма и Кейт, воспитывающих троих детей, перешло большое количество земель, лесов, рек и прочих активов.
На престол взошел отец принца – Чарльз, который теперь именуется Карлом III. Его супруга Камилла Паркер-Боулз получила титул королевы-консорта.
«Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней», – рассказывал как-то о Камилле младший брат Уильяма, принц Гарри.
Напомним, королева ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут 19 сентября в Виндзорском замке. Причина смерти Елизаветы II не разглашается. Известно лишь, что Гарри не успел проститься с любимой бабушкой. Наверняка он будет с женой Меган Маркл присутствовать на траурной церемонии.