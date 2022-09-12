Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

Сейчас состояние новоиспеченных герцогов Корнуэльских, по сообщению западных изданий, составляет 1,1 млрд фунтов. Помимо всего прочего, во владения Уильяма и Кейт, воспитывающих троих детей, перешло большое количество земель, лесов, рек и прочих активов.

На престол взошел отец принца – Чарльз, который теперь именуется Карлом III. Его супруга Камилла Паркер-Боулз получила титул королевы-консорта.

«Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней», – рассказывал как-то о Камилле младший брат Уильяма, принц Гарри.