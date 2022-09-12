Пн, 12.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

Limon.ee
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Kate MIddleton and Prince William attend Royal Ascot 2022. The Duke and Duchess of Cambridge made their first appearance at this year’s Royal Ascot. Kate looked extremely stylish wearing a polka dress by Alessandra Rich and a black hat featuring white florals﻿. Kate completed her sophisticated look with Princess Diana’s diamond and pearl earrings.
Kate MIddleton and Prince William attend Royal Ascot 2022. The Duke and Duchess of Cambridge made their first appearance at this year’s Royal Ascot. Kate looked extremely stylish wearing a polka dress by Alessandra Rich and a black hat featuring white florals﻿. Kate completed her sophisticated look with Princess Diana’s diamond and pearl earrings. Фото: elena leoni © Copyright / ipa-agency.net

После смерти Елизаветы II Миддлтон и Уильям получили титул герцогов Корнуэльских и расширили вместе с этим свои полномочия. Также супруги обогатились – теперь их можно назвать миллиардерами, пишет StarHit.

Сейчас состояние новоиспеченных герцогов Корнуэльских, по сообщению западных изданий, составляет 1,1 млрд фунтов. Помимо всего прочего, во владения Уильяма и Кейт, воспитывающих троих детей, перешло большое количество земель, лесов, рек и прочих активов.

На престол взошел отец принца – Чарльз, который теперь именуется Карлом III. Его супруга Камилла Паркер-Боулз получила титул королевы-консорта.

«Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней», – рассказывал как-то о Камилле младший брат Уильяма, принц Гарри.

Напомним, королева ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут 19 сентября в Виндзорском замке. Причина смерти Елизаветы II не разглашается. Известно лишь, что Гарри не успел проститься с любимой бабушкой. Наверняка он будет с женой Меган Маркл присутствовать на траурной церемонии.

Ключевые слова
Наверх