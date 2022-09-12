Гороскоп на 12 сентября: Близнецам – важные новости, Львам – враги, Козерогам – удача

Не самый простой день для Львов. Люди, на поддержку которых вы рассчитывали, подведут в последний момент. Спокойствие и сдержанность помогут вам решить проблему и не нажить влиятельных врагов. Возможны финансовые проблемы, которые повлекут ваши траты. Избегайте мест массового скопления людей и будьте предельно осторожны.

Дева

В понедельник Девам удастся достичь больших профессиональных успехов и добиться поставленных целей. Вы поймете что нужно сделать, чтобы реализовать свои планы. Однако отношения с родными людьми могут претерпевать не лучшие времена, вы с головой уходите в работу и не уделяете им достаточно времени. Нужно срочно исправлять ситуацию, чтобы не спровоцировать обиды.

Весы

В этот день могут возникать ситуации, требующие непростых решений. Возможно, вам придется взять на себя ответственность за судьбу других людей. Не стоит принимать решения второпях, спокойно обдумайте каждый шаг и последствия. Решение финансовых вопросов стоит отложить на другой день. Вас могут разочаровать поступки близкого человека.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется решать вопрос, о котором хотелось бы забыть. Монотонная утомительная работа навевает на вас скуку, однако нужно найти в себе силы и довести дело до конца. В любой ситуации старайтесь сохранять бодрость духа и не поддаваться тревогам, отгоняя от себя негативные мысли. Во второй половине дня вероятны интересные предложения личного характера.

Стрелец