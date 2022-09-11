Третий день фестиваля Station Narva выдался по-настоящему народным. Редакция Limon.ee 10 сентября днем побывала в так называемой Нарвской Венеции и пришла к выводу: если бы кто-то инвестировал в этот проект, пограничный город стал бы магнитом если не для миллионеров, то для туристов со всей Европы.
LIMON В НАРВЕ ⟩ Открываем для себя сказочную Нарву, или Романтические приключения редакции в эстонской Венеции
С погодой в субботу повезло, светило солнце, воздух прогрелся до 18 градусов. Как будто ты на дорогом курорте в разгар бархатного сезона: лишнюю одежду – долой. И почти всё включено, ведь вход для нарвитян и гостей города на данное мероприятие был бесплатным. Тебя развлекают зажигательные эстонские диджеи Cool D & DJ Critikal, доброжелательные нарвитяне бесплатно кормят ухой всех своих самых быстрых гостей; она так пришлась по душе посетителям фестиваля, что все 45 литров ушли, как и не бывало. Официально гостей приглашали к 15:00, но около 16:00 ухи уже не было. Зря организаторы переживали, что столько супа не понадобится.
Для тех, кто пришел ради ухи, но так ее и не отведал, были другие радостные альтернативы. Гостей кормили бесплатной пиццей, приготовленной в уличной печи для хлеба, построенной художником и архитектором из Мексики Энрике Роура этим летом за пять недель. «Разогреть печь и приготовить в ней что-нибудь вкусненькое может любой желающий. Пожалуйста, обращайтесь аккуратно и по-хозяйски», –говорится в объявлении рядом с печью.
Нарвские хозяюшки активно готовили пиццы, а председатель Нарвской Венеции Александр Майоров был главным по печи. Очередь за вкуснейшей домашней пиццей в течение двух часов не прекращалась, но двигалась довольно быстро, поэтому за десять минут любой желающий мог получить один, а то и два кусочка любимой пиццы. Работники очень рекомендуют отведать не веганскую, а с пеперони. Мы ей тоже с огромным удовольствием насладились. Было вкусно.
На празднике много нарвитян, а также гостей этого пограничного эстонского города. Сотни туристов из разных европейских стран с бейджиками Visit Estonia на груди активно участвуют в экскурсиях, катаются на лодочках и пробуют местную еду.
Не всё было бесплатно. Например, прогулка на лодочке для детей стоила 5 евро, для взрослых – 10 евро. Мы с оператором поспешили занять самую скоростную лодку с капитаном Сергеем и отправились в 15-минутное путешествие по Нарвской Венеции. Сначала думали, что снимать и фотографировать будем мы, но с берега нам махали и приветствовали местные жители. Прохладный воздух обдувал лицо и по телу бежали мурашки, когда скорость набралась очень приличная, сколько узлов – неизвестно. Ни одна утка в ходе прогулки не пострадала.
«Что будет дальше – сложно сказать, мы очень надеемся, что государство и город о нас не забудут. У нас были обращения к городу, до этого нас игнорировали достаточно сильно. Сейчас что-то пошло в лучшую сторону, поэтому надеемся, что какое-то финансирование от города мы тоже сможем получить», – сказал Александр Майоров, председатель Нарвской Венеции.
Что такое Нарвская Венеция?
Недалеко от Нарвской арт-резиденции находится район Кулгу, который также получил название Нарвской Венеции. Это система каналов с гаражами для лодок возле Нарвского водохранилища. Гаражи – это не просто сараи для лодок, а места, где живут люди, где есть сауны и вечеринки. Это сообщество в основном состоит из мужчин, которые любят рыбачить и проводить время вдали от дома. Для жителей других городов Нарвскую Венецию прославил рэпер Nublu в клипе про Нарву – für Oksana.
Смотрите яркую галерею и зажигательное видео из Нарвской Венеции!