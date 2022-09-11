LIMON В НАРВЕ ⟩ Открываем для себя сказочную Нарву, или Романтические приключения редакции в эстонской Венеции

На празднике много нарвитян, а также гостей этого пограничного эстонского города. Сотни туристов из разных европейских стран с бейджиками Visit Estonia на груди активно участвуют в экскурсиях, катаются на лодочках и пробуют местную еду.

Не всё было бесплатно. Например, прогулка на лодочке для детей стоила 5 евро, для взрослых – 10 евро. Мы с оператором поспешили занять самую скоростную лодку с капитаном Сергеем и отправились в 15-минутное путешествие по Нарвской Венеции. Сначала думали, что снимать и фотографировать будем мы, но с берега нам махали и приветствовали местные жители. Прохладный воздух обдувал лицо и по телу бежали мурашки, когда скорость набралась очень приличная, сколько узлов – неизвестно. Ни одна утка в ходе прогулки не пострадала.

«Что будет дальше – сложно сказать, мы очень надеемся, что государство и город о нас не забудут. У нас были обращения к городу, до этого нас игнорировали достаточно сильно. Сейчас что-то пошло в лучшую сторону, поэтому надеемся, что какое-то финансирование от города мы тоже сможем получить», – сказал Александр Майоров, председатель Нарвской Венеции.

Что такое Нарвская Венеция? Недалеко от Нарвской арт-резиденции находится район Кулгу, который также получил название Нарвской Венеции. Это система каналов с гаражами для лодок возле Нарвского водохранилища. Гаражи – это не просто сараи для лодок, а места, где живут люди, где есть сауны и вечеринки. Это сообщество в основном состоит из мужчин, которые любят рыбачить и проводить время вдали от дома. Для жителей других городов Нарвскую Венецию прославил рэпер Nublu в клипе про Нарву – für Oksana.