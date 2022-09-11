Начинается новая неделя, на которой нас ждут новые приключения, победы и разочарования. Узнайте, чего будет в вашем случае больше и как себя нужно вести, чтобы избежать неприятностей в любой из сфер.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 14, 15, 18 сентября
Неблагоприятные дни: 16, 17 сентября
Любовь. Дорогие Девы, в настоящий момент от сделанного вами выбора может зависеть развитие отношений в течение предстоящего года. Вам практически обеспечено внимание противоположного пола, и вы должны быть готовы к этому как внешне, так и внутренне. пишет wday.ru.
Этот период может оказаться знаковым для вас, полным символических событий и важных встреч. Сейчас вам не стоит замыкаться в себе, сосредотачиваясь на анализе прежних ошибок. Все происходящее с вами сейчас, является отражением вашей сущности.
Работа. Даже несмотря на трудности и препятствия, вам стоит сконцентрировать усилия на новом проекте.
Здоровье. Не относитесь легкомысленно к головным болям и недомоганиям, особенно, если вы склонны к гипертензии.
Ваша маленькая Дева. Будущие качества характера вашего ребенка на этой неделе вы увидите во всей красе.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 16, 17 сентября
Неблагоприятные дни: 12, 13, 18 сентября
Любовь. Дорогие представители зодиакального знака Весов! Вам не только стоит, но и следует расслабиться. Найдите время для отдыха (желательно — на лоне природы подальше от городского шума). В любовной жизни вас ожидает некоторое затишье, яркие чувства угаснут, вам захочется какое-то время побыть в одиночестве, проанализировать происходящее.
Сейчас не стоит искать новых знакомств и заводить романов — они не принесут вам желаемого. Лучше посвятить время установлению мира и согласия в семье, восстановлению прежних отношений.
Работа. Это время подведения итогов и завершения ранее начатого, но оно не благоприятствует начинаниям.
Здоровье. Вы можете заболеть и даже оказаться на больничной койке. Есть опасность отравлений.
Ваши маленькие Весы. Это прекрасный момент для начала занятий с вашим ребенком музыкой или пением.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 18 сентября
Неблагоприятные дни: 14, 15 сентября
Любовь. В ближайшем времени Скорпионы будут неуютно чувствовать себя в спокойной обстановке. Вам определенно захочется движения, активности, сильных переживаний, в том числе и сексуального характера. В вашей жизни настало время перемен, а хорошими или дурными они будут — во многом зависит от вас.
Неожиданные повороты судьбы затронут и вашу личную жизнь. Вы можете познакомиться с человеком, способным внести свежую струю в размеренное течение вашей жизни (читайте также: Как понять, что человек — ваша судьба: 7 знаков Вселенной, которые нельзя упустить). Но постарайтесь, чтобы ваша потребность в свободе не доставила проблем близким людям.
Работа. Этот период чреват принятием авантюрных решений, результат будет непредсказуем.
Здоровье. Эта неделя подходит для лечения болезней глаз и расстройств нервной системы.
Ваш маленький Скорпион. Поведение вашего свободолюбивого ребенка может стать вызывающе независимым.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 12, 13 сентября
Неблагоприятные дни: 16, 17 сентября
Любовь. Типичным Стрельцам в ближайшем будущем придется доказывать свою состоятельность и бороться за свое место под солнцем. Не дай Бог, чтобы это касалось личной жизни, но какое-то влияние на ваши отношения с противоположным полом события последнего времени непременно окажут. Для любви сейчас время далеко не самое лучшее (чего не скажешь о бизнесе и карьерном росте). Ваши отношения с партнером выйдут из-под контроля, возможно, именно из-за вашего желания все держать под контролем.
Работа. Поставленная ранее цель может быть достигнута именно сейчас. Назначайте важные встречи.
Здоровье. Возможно, вас побеспокоят боли в коленных суставах или напомнят о себе последствия травм.
Ваш маленький Стрелец. Не позволяйте вашему ребенку играть бесконтрольно. В данный момент ему необходима защита.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 14, 15 сентября
Неблагоприятные дни: 12, 13, 18 сентября
Любовь. Настоящим Козерогам, для того, чтобы почувствовать себя счастливыми в самом ближайшем будущем придется оказаться очень далеко от дома. Любовь к свободе и просто любовь в данный момент окажутся по одну сторону, а работа, долг, обязательства — по другую. Это удачный период для дальних странствий и отдыха в на бескрайних просторах Родины. Вас ждут прекрасные впечатления и масса возможностей для решения всех вопросов личного характера. Но даже если вы никуда не уедите, эта неделя не пройдет вами незамеченной.
Работа. Если вы делаете ставки на сотрудничество с иностранцами, то «заграница вам поможет»
Здоровье. Это удачный момент для процедур по очищению крови и приему препаратов — антикоагулянтов.
Ваш маленький Козерог. Учите ребенка основам иностранного языка — ему это очень пригодится в будущем.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 16, 17 сентября
Неблагоприятные дни: 14, 15 сентября
Любовь. Дорогие Водолеи, в настоящее время ваш свободолюбивый характер может раскрыться во всей полноте, и личной жизни это касается в первую очередь. Вас, более чем вероятно, потянет на приключения и даже на авантюры. В этом нет ничего плохого, если вы свободны и находитесь в поиске партнера, но вот женатым Водолеям в это время будет трудно. Попробуйте реализовать себя творчески — это лучший способ для сублимации сексуальной энергии, либо устройте себе и вашему партнеру по браку второй медовый месяц.
Работа. Вероятно, вам придется отстаивать свое мнение и свои интересы. Возможны конфликты с сослуживцами (читайте также: В чем дело, коллега: типы конфликтов на работе).
Здоровье. Берегитесь инфекций, будьте осторожны в отношениях с противоположным полом.
Ваш маленький Водолей. У вашего ребенка возможны конфликтные ситуации в отношениях со сверстниками.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 15, 18 сентября
Неблагоприятные дни: 16, 17 сентября
Любовь. В настоящий момент типичные Рыбы могут переживать кризис отношений, которые могут продемонстрировать вам полную диаметральную противоположность ваших взглядов и мнения партнера по весьма принципиальным вопросам. Скорее всего, вы задумаетесь о необходимости подобных отношений. Возможно, вы не понимаете друг друга, не слышите своего партнера, не хотите посмотреть на ситуацию с другой стороны. А ведь людей нужно принимать и любить такими, какие они есть. Только так можно достичь гармонии.
Работа. Не назначайте переговоров на эту неделю — вам придется идти на большие уступки.
Здоровье. Вашему здоровью угрожает опасность, ни в коем случае не переохлаждайтесь.
Ваши маленькие Рыбы. Ваш ребенок в настоящее время может оказаться в центре конфликта сверстников.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 16, 17 сентября
Неблагоприятные дни: 12, 13, 18 сентября
Любовь. Горячим Овнам придется собрать в кулак всю свою волю и обуздать кипучую энергию (в первую очередь — сексуальную). Для любви эта неделя совсем не подходит — кроме проблем вы не получите почти ничего, особенно, если будете настойчиво добиваться желаемого. Вам на время придется свыкнуться с подчиненной ролью, возможно, этот как-то будет связано со здоровьем. Так или иначе, но обстоятельства отодвинут любовь на второй план. Не ожидайте многого и довольствуйтесь тем, что посылает вам судьба.
Работа. Бороться с трудностями у вас получается хорошо. Это умение теперь вам пригодится.
Здоровье. Опасайтесь обострения хронических заболеваний. Примите профилактические меры заранее.
Ваш маленький Овен. Будьте настороже — ваш ребенок сейчас может заболеть. Примите профилактические меры.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 18 сентября
Неблагоприятные дни: 14, 15 сентября
Любовь. Типичным Тельцам в настоящий момент несложно ощутить себя счастливыми — обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Самое главное — принимать предложения судьбы и держать «нос по ветру». Эта неделя — прекрасное время для завоевания сердец и укрепления партнерских отношений. Совместный отдых подойдет как нельзя кстати. Постарайтесь облагодетельствовать своих любимых — они ответят вам взаимностью. Этот идеальное время для знакомств на свадьбах, праздничных мероприятиях.
Работа. Ваш успех в настоящее время зависит от умения творить и создавать красоту.
Здоровье. Не перенапрягайте сердце в настоящее время, избегайте больших нагрузок.
Ваш маленький Телец. Ваш ребенок нуждается в творческом развитии и раскрытии его талантов.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 12, 13 сентября
Неблагоприятные дни: 16, 17 сентября
Любовь. Перед типичными Близнецами в ближайшее время могут остро встать проблемы жилищного характера, и от их своевременного решения будет зависеть как настроение, так и способность любить. Вам не свойственно надолго впадать в уныние, и вероятно, вы довольно быстро найдете решение проблемы, что скажется и на отношениях также. Тем не менее, вам трудно будет раскрыть свой потенциал в личных отношениях. Сейчас они доставят вам больше переживаний, чем радости. Будьте морально готовы к обострению отношений.
Работа. Не лучшее время для начинаний, но удачное для решения вопросов аренды, приобретения недвижимости.
Здоровье. Если вы страдаете от гастрита или язвенной болезни желудка, ограничьте прием острой и соленой пищи.
Ваши маленькие Близнецы. Родительское влияние для вашего ребенка в настоящий момент гораздо важнее общения со сверстниками.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 14, 15 сентября
Неблагоприятные дни: 12, 13, 18 сентября
Любовь. Представителям самого чувствительного, но отнюдь не самого оптимистичного знака нужно вылезти из своего панциря и взглянуть вокруг — возможно вы увидите кого-то весьма привлекательного. Не стоит грустить и предаваться унынию. Короткие поездки и экскурсии будут способствовать знакомствам, которые со временем могут перерасти в дружеское общение и даже нечто большее. Но, скорее всего, общением в социальных сетях и мессенджерах все и ограничится. К чему-то более серьезному вы можете оказаться не готовы.
Работа. Это прекрасное время для деловых командировок, важных встреч, переговоров и подписания контрактов.
Здоровье. Хорошее время для начала приема курса витаминов и микроэлементов. Избегайте сквозняков.
Ваш маленький Рак. Ваш ребенок сейчас готов схватывать информацию на лету, используйте момент для обучения.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 12, 13 сентября
Неблагоприятные дни: 14, 15 сентября
Любовь. На этой неделе вас ждет успех в самых разных областях (в том числе и на любовном фронте). Сейчас вам необходимо проявить настоящую царскую щедрость, свойственную Львам, и вы поймете, что все в этой жизни возвращается. Не оставляйте своих близких и любимых без внимания и без подарков. Вы будете вознаграждены любовью, искренней заботой и вниманием. Вам нужно вести себя естественно, и проявлять присущие Львам щедрость, великодушие. Это даст свои результаты.
Работа. Сейчас вам стоит решать серьезные финансовые вопросы, осуществлять крупные покупки.
Здоровье. Ближайшая неделя должна стать временем сбалансированной диеты. Не передайте, но и не голодайте.
Ваш маленький Лев. Максимально наполните рацион вашего ребенка полезными натуральными продуктами.