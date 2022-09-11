Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября

Работа. Поставленная ранее цель может быть достигнута именно сейчас. Назначайте важные встречи.

Здоровье. Возможно, вас побеспокоят боли в коленных суставах или напомнят о себе последствия травм.

Ваш маленький Стрелец. Не позволяйте вашему ребенку играть бесконтрольно. В данный момент ему необходима защита.

КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01

Благоприятные дни: 14, 15 сентября

Неблагоприятные дни: 12, 13, 18 сентября

Любовь. Настоящим Козерогам, для того, чтобы почувствовать себя счастливыми в самом ближайшем будущем придется оказаться очень далеко от дома. Любовь к свободе и просто любовь в данный момент окажутся по одну сторону, а работа, долг, обязательства — по другую. Это удачный период для дальних странствий и отдыха в на бескрайних просторах Родины. Вас ждут прекрасные впечатления и масса возможностей для решения всех вопросов личного характера. Но даже если вы никуда не уедите, эта неделя не пройдет вами незамеченной.

Работа. Если вы делаете ставки на сотрудничество с иностранцами, то «заграница вам поможет»

Здоровье. Это удачный момент для процедур по очищению крови и приему препаратов — антикоагулянтов.

Ваш маленький Козерог. Учите ребенка основам иностранного языка — ему это очень пригодится в будущем.

ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02

Благоприятные дни: 16, 17 сентября

Неблагоприятные дни: 14, 15 сентября