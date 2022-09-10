ВИДЕО ⟩ «Бесплатный вход и алкоголь для всех!» Молодые миллионеры устроили в Эстонии сумасшедшую вечеринку

«Бесплатный вход и алкоголь для всех! Почему? Потому что мы богаты и глупы, и мы любим вечеринки». Так два молодых человека начали свой пост в Instagram, пообещав устроить самую большую вечеринку, которую когда-либо видели в Эстонии. У Elu24 была эксклюзивная возможность прийти на вечеринку с интересной рекламой. Смотрите в видео, как выглядела вечеринка, организованная миллионерами, где раздавали неограниченное количество бесплатного алкоголя, проходил поединок по борьбе и что говорили о вечеринке организаторы мероприятия!