«Бесплатный вход и алкоголь для всех! Почему? Потому что мы богаты и глупы, и мы любим вечеринки». Так два молодых человека начали свой пост в Instagram, пообещав устроить самую большую вечеринку, которую когда-либо видели в Эстонии. У Elu24 была эксклюзивная возможность прийти на вечеринку с интересной рекламой. Смотрите в видео, как выглядела вечеринка, организованная миллионерами, где раздавали неограниченное количество бесплатного алкоголя, проходил поединок по борьбе и что говорили о вечеринке организаторы мероприятия!
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ВИДЕО ⟩ «Бесплатный вход и алкоголь для всех!» Молодые миллионеры устроили в Эстонии сумасшедшую вечеринку
«Бесплатный вход и алкоголь для всех!» Молодые миллионеры устроили в Эстонии сумасшедшую вечеринку
В середине августа в Instagram появился загадочный аккаунт @biggest_party_of_estonia (самая крупная вечеринка в Эстонии), который приглашал на якобы самую большую и безумную вечеринку в Эстонии, абсолютно бесплатную для всех. В рекламе было обещано, что будет неограниченный бесплатный алкоголь, профессиональный ди-джей, фейерверк, а также вы сможете увидеть рестлинг. Звучит как американская вечеринка.