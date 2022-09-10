Гороскоп на 10 сентября: Львам – опасность, Стрельцам – деньги, Рыбам – разочарование

Дева

Сегодня сильное влияние негативных тенденций может подпортить настроение Девам. Однако не стоит падать духом, это не продлится долго. Не теряйте самообладания и старайтесь больше уделять внимание родным людям, не скупясь на комплименты и поощрения. Будьте осторожны с покупками, вы склонны потратить больше. А потом эти вещи окажутся не такими уж нужными.

Весы

Этот день принесет Весам немало приятных моментов. Настроив себя на позитив можно достичь успехов в важной для вас сфере. Учитесь замечать хорошее вокруг и быть благодарными за то, что имеете. Благоприятный день для домашних дел и семейных мероприятий. Общение с близкими людьми зарядит вас энергией.

Скорпион

В этот день будут успешными любые новые начинания. Вы сможете добиться успеха даже в делах, за которые никогда ранее не брались. Появиться шанс заняться увлекательным делом и достичь высоких результатов. Вам необходимо правильно расставит приоритеты и определиться что действительно важно для вас. Новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит оставить работу за порогом и хорошенько отдохнуть и набраться сил. Не исключены большие расходы, однако это вас не огорчит, а покупки будут приятными, и долго будут радовать. Это не повредит вашему бюджету, более того, в течении нескольких дней можно ожидать улучшение финансовой ситуации.

Козерог